Un cane mansueto, così lo descrivono a Cinquefrondi, si chiamava Billy e da quello che si legge “si lasciava accarezzare da tutti”. Eppure è stato ucciso, sembra avvelenato da una crudeltà umana che non ha più confini ad ogni latitudine e purtroppo sta invadendo molti contesto sociali.

L’Associazione Animalista La Zampa Sul Cuore ODV scrive nella pagina Facebook di “La bella Cinquefrondi” che poi c’è anche una spaurita minoranza di Cinquefrondi come in tante realtà, molto brutta e orrenda, chiedendosi “Qual è il limite della crudeltà umana? Fin dove la bestia che è insita nell’uomo può spingersi? Perché un giorno qualcuno si alza e decide di strappare un affetto sincero a tanti bambini?”.

Ce lo chiediamo pure noi e così come loro proseguendo nel loro post, “Perché in una strada in cui nessuno se ne lamentava, si avvelena e si uccide un amico di tutti? E come glielo si può spiegare adesso a quei bambini, che il loro amico qualcuno lo ha ammazzato perché dava fastidio? Qual è l’insegnamento che stiamo dando? Qual è l’esempio che i grandi stanno dimostrando?”. Ecco, “Esempio” speriamo che nessuno emuli simi gesti criminali e “Insegnamento”, da questo termine potremmo trarre tante riflessioni che spero qualcuno inizia a farle. L’Associazione continua ancora, “E qual è la presenza di chi è, o dovrebbe essere, responsabile di queste situazioni? Io oggi non la vedo, e perdonatemi se con amarezza oggi vedo morire insieme a questo cane, la civiltà e il futuro di questo paese”. Noi invece speriamo che il futuro di Cinquefrondi fatto per la stragrande maggioranza di persone oneste e perbene, e soprattutto sensibili a questi gesti esecrabili sappia reagire come lo farà sicuramente e che simili azioni non vengono più a ripetersi perché la bella Cinquefrondi non lo merita.

(GiLar)