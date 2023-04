Il presidente e il direttore della Coldiretti di Catanzaro-Crotone-Vibo, Fabio Borrello e Pietro Bozzo a nome personale e dell’intera Coldiretti esprimono le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento di dolore a Pietro Falbo presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo per il grave lutto che lo ha colpito con la perdita della cara mamma. In questo particolare momento, che tocca gli affetti più cari, esprimiamo il più sentito cordoglio perché l’amore per una mamma è profondo ed il vuoto che lascia è difficile da colmare.

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO PER LA SCOMPARSA DELLA MADRE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL’ AREA CENTRALE PIETRO FALBO

“In questo particolare momento, che tocca gli affetti più cari, ti esprimo la mia vicinanza e il più sentito cordoglio sicuro che saprai affrontare questa grave perdita con la forza e lo spirito d’animo che ti ha sempre contraddistinto”.

Così il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, appresa la notizia della morte della signora Alba Lopes, mamma di Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.