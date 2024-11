Un grave lutto per la Polizia di Stato, in quanto questa notte a Reggio Calabria, un giovane agente di Polizia, Marco De Angelis, di origini campane, in servizio presso la Sezione Investigativa del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro, è deceduto improvvisamente. La morte probabilmente per un infarto mentre si trovava nella sua camera questa notte. La salma in questo momento si trova nella sala mortuaria dell’Ospedale di Polistena.

C’è grande sgomento e tanta incredulità tra i colleghi, conoscenti e parenti dell’agente De Angelis.