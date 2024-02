«Piena vicinanza agli agricoltori che protestano da lungo tempo sia in Calabria, che in Italia, che in tutta Europa».

A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti che garantisce l’impegno del partito, a tutti i livelli, per arrivare ad interventi e misure in grado di risolvere la vertenza.

«La crisi economica sta colpendo duramente un comparto fondamentale per lo sviluppo della nostra Provincia e della nostra Regione – afferma ancora Occhipinti – L’aumento dei costi della materie prime, dei carburanti e dell’energia sta mettendo in ginocchio i piccoli imprenditori del settore che non riescono più a fare quadrare i conti. Gli interventi posti in essere dall’Europa e dal governo nazionale, almeno fin qui, non sono andati nella direzione giusta – prosegue il Commissario metropolitano Occhipinti – e bene ha fatto il governatore Roberto Occhiuto ad incontrare una rappresentanza di agricoltori in protesta a Rosarno, garantendo loro un rapido avvio di un tavolo regionale alla presenza dell’assessore al ramo Gianluca Gallo. Dopo un adeguato ascolto delle esigenze degli agricoltori, serve arrivare a soluzioni immediate e interventi urgenti in grado di dare ossigeno al sistema, sia a livello regionale che a livello nazionale, dove andrà presto trasferita la trattativa. L’Udc si impegnerà al massimo delle proprie forze per arrivare all’obiettivo finale e al rilancio dell’agricoltura in Calabria e a Reggio».

