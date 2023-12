Di CLEMENTE CORVO

L’arte di adornare la propria casa per le festività natalizie è una tradizione che porta gioia e spirito comunitario, e in questi scatti possiamo ammirare come la signora Maria Luisa Cavallaro abbia trasformato la sua abitazione in un piccolo angolo di paradiso natalizio a Maropati. Ogni angolo riflette cura e attenzione, con le luminarie che delineano i contorni della struttura, creando un gioco di luci che incanta e invita allo stupore. La presenza di Babbo Natale, gli addobbi luminosi, le ghirlande e il presepe ricco di dettagli, tutto concorre a creare un’atmosfera che va oltre il semplice decoro, toccando le corde di un sentire più profondo, quello dell’accoglienza e del calore umano. La sua casa diventa un punto di luce nel vero senso della parola, non solo per Maropati ma per chiunque venga da lontano per visitare la città. In particolare, coloro che vengono per il pellegrinaggio hanno l’opportunità unica di vedere come la festività possa essere celebrata con tanta passione e amore. Il messaggio che si può cogliere dalle decorazioni è chiaro: il Natale è un tempo di condivisione, di famiglia e di comunità, un momento per ricordare e ritornare ai veri valori che questa festa dovrebbe sempre rappresentare. La casa della signora Maria Luisa Cavallaro è un esempio splendente di come il Natale possa essere celebrato con il cuore.



L’attenzione al dettaglio e la dedizione nell’addobbare la propria abitazione per il Natale poste dalla sig.ra Cavallaro sono qualità che emanano calore e spirito festivo, e creano un’atmosfera magica che riporta all’incanto delle tradizioni natalizie. Le immagini della sua casa a Maropati (RC) mostrano un’eleganza e un’originalità che catturano lo sguardo e il cuore e dimostrano un suo impegno costante e passionale. L’uso creativo delle luci, i colori vivaci e gli addobbi natalizi tradizionali come il presepe esterno non solo abbelliscono visivamente, ma sono anche espressione di valori più profondi, come il senso di comunità e la celebrazione della gioia e della speranza che il Natale porta. In una località già nota per il suo significato spirituale a causa del pellegrinaggio di tantissimi Pellegrini provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria per vedere la Madonna che negli anni Settanta ha lacrimato sangue, questa abitazione diventa un punto di riferimento che arricchisce l’esperienza dei visitatori, invitandoli a riflettere sui valori autentici del Natale, oltre il consumismo. Non c’è dubbio che l’opera della signora Maria Luisa Cavallaro, infermiere presso l’ospedale Santa Maria Ungheresi di Polistena, è una rappresentazione tangibile di come la passione e la dedizione possano trasformare uno spazio in un’esperienza condivisa che risveglia l’allegria e il senso di meraviglia tipici di questa festività. Le sue decorazioni sono un omaggio alla tradizione e un esempio luminoso del potere di condivisione e di festa che tutti dovremmo aspirare a diffondere.

Ammirando l’incanto delle sue luci ed il calore dei suoi addobbi possiamo dire che la casa della signora Maria Luisa Cavallaro a Maropati è un faro di gioia e tradizione, che riscalda i cuori e ravviva lo spirito del Natale.