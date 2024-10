Festa grande ad Acri, in provincia di Cosenza, grazie al 10eLotto. Nel concorso di sabato 19 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 23.880 euro in seguito alla combinazione 48-60-66-78 sulla ruota di Bari. Da segnalare anche una vincita da 14mila euro a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,3 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.