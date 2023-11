Il freddo non ha posto nelle aule di apprendimento.

La mancanza di riscaldamento all’interno dell’Istituto Chimirri di Catanzaro, come segnalato dagli studenti, è una situazione estremamente preoccupante che ha un impatto significativo sugli studenti e sul loro benessere. È inaccettabile che fino a ieri, 27 novembre 2023, non siano stati presi provvedimenti per risolvere questo problema fondamentale.

La mancanza di riscaldamento non solo crea disagio fisico per gli studenti, ma può anche influenzare negativamente le loro capacità di apprendimento e concentrazione. Gli ambienti freddi e poco confortevoli possono rendergli difficile concentrarsi sulle lezioni e partecipare attivamente alle attività scolastiche.

Inoltre, la mancanza di azioni da parte dell’Istituto Chimirri per risolvere questo problema potrebbe alimentare la frustrazione e il malcontento. È comprensibile che, di fronte a questa situazione, gli studenti non avranno altra scelta se non di MOBILITARSI per far sentire la propria voce e ottenere una soluzione immediata a questo problema.

È fondamentale che l’Istituto Chimirri di Catanzaro prenda seri provvedimenti per garantire un ambiente scolastico adeguato. Il benessere degli studenti dovrebbe essere una priorità assoluta, e la mancanza di riscaldamento è una questione che richiede attenzione immediata da parte dell’amministrazione scolastica.

Gli studenti non dovrebbero essere costretti a frequentare la scuola in condizioni così disagiate ed è fondamentale che venga trovata una soluzione tempestiva a questo problema.

Così il Responsabile Provinciale di Lotta Studentesca Claudio Maria Ciacci