L’Italia rappresenta uno dei paesi al vertice dei mercati delle automobili, anche e soprattutto nell’ambito della mobilità alternativa, e dunque quella elettrica. Tale mobilità sostenibile, è un sistema che consente di ridurre ai minimi termini l’impatto sull’ambiente derivante dall’inquinamento concernente le automobili, rendendo anche gli spostamenti più facili e veloci. Ovviamente questo tipo di mobilità non fa bene solo all’ambiente ma è convenevole anche per le persone, in quanto consente di risparmiare tempo e ridurre i costi. L’offerta e la domanda di tale mobilità alternativa, offre un obiettivo fondamentale e cioè quello di camminare di pari passo ad altri paesi come la Cina, la Germania, la Svezia, gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud, promotrici di tale modello.

Secondo i dati delle vendite delle vetture, si denota come ci si sta orientando verso una mobilità alternativa come quella ibrida o elettrica. Questo accade perché si pone come scopo principale, la salvaguardia dell’ambiente e l’ecosostenibilità, combinando anche azioni regolate da incentivi ed iniziative che supportano il cliente, ponendo attenzione all’ambiente in generale. Sono molti i fattori che spingono a tale scelta, anche se in molti ne sono ancora molto sconcertati. Proprio per questo uno dei servizi maggiormente richiesti ed ambiti è il noleggio a lungo termine di auto elettriche, il quale concede la possibilità di concedersi e regalarsi la guida di un veicolo moderno ed all’avanguardia, come quello elettrico, optando quindi per questa pratica e poi eventualmente in futuro acquistare un veicolo di tale calibro.

Sono molteplici i parchi auto che mettono a disposizione veicoli di tale valore, offrendo pacchetti personalizzati di noleggio, a lungo termine, in base anche alle proprie esigenze ed alle proprie tasche. Tra questi un leader è sicuramente Rent4you che ha la soluzione per tutti. Tali servizi, accompagnano questo mercato alternativo, che è in netta crescita, anche mediante attrezzature adatte, come le basi di ricarica per tali veicoli. L’Italia, sta affrontando la sfida, orientandosi e puntando sull’espansione delle colonnine di ricarica.

Tale mercato è in crescita anche grazie a tutti gli incentivi del Governo, il noleggio infatti rappresenta una scelta molto ambita, con una particolare tipologia di contratto, in base alla quale i vari parchi auto, concedono in locazione una vettura ed il conducente si impegna, attraverso un periodo di almeno due anni, a pagare un canone mensile prestabilito, il quale include tutte le varie spese accessorie. Il cliente inoltre, dovrà sottoscrivere un accordo mediante il quale avrà la disponibilità dell’automobile, dietro ovviamente il pagamento di una rata mensile, nella quale vengono inseriti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l’assistenza stradale e la possibilità di avere una vettura sostitutiva in caso di avaria della vettura.