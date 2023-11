«C’è stata un’incongruità sui medici , che peraltro rischia di essere incostituzionale. Il governo sta lavorando perché questa norma venga espunta dalla manovra. Tra l’altro, il rischio lo corriamo nella sanità ma anche negli enti locali: rischiamo l’uscita repentina del personale che sta gestendo, per dire, le pratiche del Pnrr». Così al Corriere della Sera il sottosegretario al lavoro leghista Claudio Durigon. “Ringrazio il nostro sottosegretario e il mio partito di aver accolto la mia ferma opposizione ad un provvedimento non corretto e controproducente negli esiti. La nostra politica è attenta ai bisogni e ai diritti di chi lavora. La Lega è forza responsabile di governo e lavora per il bene di tutti. Come medico e parlamentare sono molto soddisfatta”.