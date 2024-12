È ormai operativa da ieri la macchina organizzativa che riporta a Locri Studio54network, pronta a celebrare nella sua città natale il 40° anniversario delle sue feste di Capodanno.

Con un palco centrale in Piazza dei Martiri, l’allestimento tecnico coprirà ben tre fronti: il main stage su Corso Vittorio Emanuele e due side stage pienamente operativi sui lati adiacenti, per un fronte palco complessivo di oltre 28 metri. Non solo uno spettacolo, ma soprattutto una grande festa progettata per rendere protagonisti il pubblico e la città. Il mega palco trasformerà piazza e corso in un’unica area di divertimento, invitando i presenti a cantare e ballare fino all’alba. Decine di metri di ledwall, luci motorizzate, effetti speciali e telecamere saranno affiancati da un’imponente dotazione audio da decine di migliaia di watt. Sullo sfondo, due Motorhome di Studio54network garantiranno i servizi di regia, broadcast, supporto tecnico e amplificazione dell’evento.

Grazie ai dj e agli animatori di Studio54network, l’intera serata sarà all’insegna del ritmo e del divertimento. L’obiettivo è superare il concetto di pubblico statico, trasformando gli spettatori nei veri protagonisti della festa. Inoltre, l’area ospiterà servizi aggiuntivi di food & beverage che andranno a potenziare l’offerta degli storici bar del centro cittadino.

Il cuore della festa prenderà vita dopo la mezzanotte, prima con una radiovisione trasmessa sulla piazza e su tutti i canali collegati, e poi dal palco con uno show interattivo di circa quattro ore. La conduzione, come sempre affidata alla collaudata squadra di Studio54network, garantirà un’esperienza unica e coinvolgente. L’evento sarà gratuito e facilmente raggiungibile grazie alla centralità della location, offrendo una valida alternativa ai giovani che vogliono evitare pericolose trasferte in auto.

Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Locri, con il supporto dell’ARSAC calabrese, l’evento punta a consolidare la città come meta di riferimento per il divertimento sano e di qualità. Non resta che attendere poche ore per vivere questa grande festa dal vivo nel cuore di Locri o seguirla in diretta radiotelevisiva. Un appuntamento che proietta Locri tra le capitali dei festeggiamenti di Capodanno per il 2025!