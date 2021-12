Ancora un morto tra le forze dell’ordine. Un agente in forza al commissariato di Siderno è deceduto sul lungomare di Locri mentre faceva jogging.

Roberto Valastro, il suo nome e aveva 42 anni, da anni svolgeva il servizio scorte e da tempo era stato assegnato alla scorta del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri.

Il 42enne avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato al suolo. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai passanti e poi dai sanitari del 118, per il poliziotto non c’è stato nulla da fare.

Valastro originario di Condofuri lascia la moglie e due figli piccoli.