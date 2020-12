Locri, la solidarietà del Rotary club

La solidarietà si concretizza in tanti gesti concreti verso chi sta affrontando i giorni difficili del coronavirus in condizioni di disagio socio-economico: il Rotary Club di Locri in una delle sue iniziative al servizio alla comunità è stato oggetto di una donazione alla Caritas della Diocesi di Locri-Gerace.

L’incontro fra la delegazione rotariana guidata dal Presidente il dott. Vincenzo Schirripa e don Rogobert è avvenuto presso i locali della stessa Caritas, dove sono state consegnate coperte e suppellettili da destinare alle famiglie bisognose.

Dopo i ringraziamenti e la gratitudine espressi dal Direttore della Caritas il già menzionato don Rogobert è intervenuto il dott. Schirripa che oltre ad aver citato Papa Francesco – chiedo espressamente a tutti voi che siete insieme con me a servizio del Vangelo il regalo di Natale: la vostra collaborazione generosa e appassionata nell’annuncio della Buona Novella soprattutto ai poveri – ha fatto suo il messaggio compiendo un gesto fattivo di solidarietà sostenuto da tutti i soci del Rotary Club di Locri.

Non potevamo rimanere inerti di fronte all’emergenza in corso – ha poi proseguito – Il primo obbligo degli appartenenti alla nostra associazione è, infatti, quello di contribuire a sostenere ed alleviare i bisogni della comunità locale e a questo scopo il nostro Club dedica tutti i propri sforzi. “La pandemia Covid-19 e la conseguente sospensione dell’attività di presenza ci ha obbligato cambiare alcune nostre abitudini, ma la nostra azione sul territorio non si ferma, il Rotary è composto da persone pronte ad agire, che anche in questo momento di difficoltà dimostrano che anche a distanza, ci sono molti modi per aiutare.”