L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIVOLGE UN ACCORATO APPELLO PER IL DESTINO DELL’AC LOCRI.

La storia calcistica dell’A.C. Locri dimostra come in Città batta forte e all’unisono un grande cuore amaranto. È quello dei tanti tifosi locresi che, con passione e determinazione, sono sempre rimasti accanto alla fede amaranto, con tifoserie possenti, scenografie accattivanti e lunghe trasferte.

Nonostante i sogni ed i risultati entusiasmanti conseguiti con l’impegno e con il sacrificio dei dirigenti che si sono avvicendati, le difficoltà puntualmente rifanno capolino e gettano nell’incertezza le sorti del futuro calcistico locrese.

L’Amministrazione Comunale è vicina al destino della squadra e fa sue le preoccupazioni di quanti scongiurino la cessione del titolo oltre i confini cittadini. A tal fine infatti – in data odierna – l’Amministrazione ha incontrato il Presidente dell’A.C. Locri, Avv. Giuseppe Mollica.

Dall’interlocuzione tenutasi è emersa la volontà irrevocabile da parte sua – seppur sofferta – di cedere il titolo entro il mese di giugno.

L’appello dell’Amministrazione, che si rende pubblico, giunga a tutti i locresi, cittadini, imprenditori, commercianti, associazioni che potrebbero voler rilevare in tempi utili il titolo sportivo e cambiare così quelle che appaiono come sorti preannunciate e nefaste (nel senso della perdita della titolarità locale) dell’ A.C. Locri.

Tutti coloro che potessero sentirsi interessati a presentare valide proposte di acquisizione e”salvezza” del titolo non esitino a contattare e dialogare col Presidente, disponibile a confrontarsi con quanti manifestino serio interesse a rilevare il titolo.