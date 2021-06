Di Mariateresa Orlando

Per qualche ora il mal tempo ha imperversato sull’intera fascia ionica, causando anche il cedimento del controsoffitto della sala di attesa del pronto soccorso di Locri, area pre- triage e di accesso per i mezzi del 118. Per diverse ore infatti il servizio del pronto soccorso è rimasto inattivo, obbligando le ambulanze ed i mezzi privati a raggiungere i presidi ospedalieri vicini. Da qualche minuto, il dirigente del settore tecnico del Comune di Locri, architetto Galletta, ha firmato l’ordinanza di agibilità per l’intero locale. Tempestivo è stato comunque l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siderno, che congiuntamente ai tecnici comunali hanno effettuato i dovuti accertamenti per poter procedere celermente al ripristino dei danni. Si è cercato anche di capire se il crollo del controsoffitto abbia potuto in qualche modo danneggiare l’impianto elettrico o causare altre disfunzioni all’intero edificio. A prendere visione anche il Sindaco Giovanni Calabrese, “incredulo di fronte a tale scempio”. Proprio questa area sarebbe infatti di recente costruzione e ciò alimenterebbe ulteriori dubbi di come tutto ciò sia potuto accadere. Fortunatamente, nel momento del cedimento con inevitabile crollo di calcinacci, nell’area pre-triage non sostava alcun utente né operatore.

Nessuna stima dei danni è stata ancora resa nota sebbene tecnici e ditte abbiano battuto il tempo per poter riattivare celermente il servizio del pronto soccorso, mettendo in sicurezza, si spera una volta per tutte, locali ma anche pazienti ed operatori.