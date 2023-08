Di GiLar

La grande cantante di Bagnara Calabra, sorella della sempre compianta Mia Martini, durante il suo strepitoso concerto a Palmi in occasione della Varia, ha tuonato contro ogni stupro e femminicidio, dichiarando dal palco di essere stata lei stessa “vittima di un bastardo”.

Sfogandosi durante il suo concerto ha ribadito con forza la sua adesione alla campagna “Io non sono carne”. E lo ha fortemente ribadito dopo i casi orrendi accaduti a Palermo dove sette balordi hanno stuprato una ragazza dopo averla fatta ubriacare e l’orrore si è rivelato nelle chat acquisite dalla magistratura.

Sul palco la rocker ha detto “Io stessa sono stata vittima di un bastardo (…) Sono stata massacrata di botte e lasciata su una strada del cazzo a Torino” e inoltre affrontando la questione annosa dei femminicidi ha ribadito tra gli applausi che c’è “un femminicidio ogni sei ore. Per non parlare di abusi “come quelli di Palermo” ed è “Per questo ho smesso di tacere. Io non sono carne”.

La cantante come ricorda La Repubblica aveva già denunciato la violenza in una trasmissione televisiva, “A 16 anni sono stata violentata. Ero l’unica vergine del gruppo e le mie amiche cercavano di convincermi dicendo ci fosse un ragazzo innamorato di me. Dopo un mese, ho deciso di andare a prendere una cosa da bere con lui. Mi ha portato in un appartamento scannatoio. Quando ho sentito che chiudeva con il lucchetto la porta mi sono spaventata, terrorizzata. Volevo andare fuori, ma lui mi ha riempita di botte, mi ha violentata. Sono riuscita a uscire per miracolo, con i vestiti tutti strappati e con un taxi che si è fermato: stavo svenendo e mi ha portato in ospedale”.

Loredana Bertè da grande cantante che si è sempre battuta contro la violenza sulle donne, ricordandola anche a Sanremo quando disse sul palco, “Al primo schiaffo denunciate”.