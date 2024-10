Il progetto “L’Italia delle donne” ,promosso dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella , che si pone come obiettivo l’individuazione di figure femminili che abbiano istituito un legame significativo con il territorio e che meritano di essere sottratte all’oblio e di far parte della memoria nazionale, con il coinvolgimento dei territori interessati, è stato presentato in maniera dettagliata domenica 27 ottobre presso il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria durante un tavolo di esperti i cui lavori sono stati aperti da direttore, Fabrizio Sudano.

Presente la preside Mariarosaria Russo,il cui istituto,Piria di Rosarno, ha avuto un ruolo preponderante sin dalla sua germinazione.

“Recuperare la memoria di queste donne,ha evidenziato la Russo,partendo proprio dai territori che, talvolta inconsapevolmente, la custodiscono, è una grande opportunità, sia per gettare una nuova luce sul contributo femminile alla storia d’Italia, rendendolo visibile e riconoscibile, sia per dare nuova linfa a quegli stessi territori, che potranno così scoprire e valorizzare luoghi e percorsi finora sconosciuti”.

Il progetto segue la positiva esperienza delle iniziative “La Sicilia delle donne” e “La Calabria delle donne” e viene realizzato in attuazione della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 che prevede, tra le misure di carattere trasversale, la diffusione di modelli femminili positivi e la promozione di role model per la parità di genere e per il superamento degli stereotipi.

I soggetti coinvolti hanno focalizzato l’attenzione su biografie di donne che si sono distinte nei campi delle lettere, delle arti teatrali e cinematografiche, e dell’impegno civico e istituzionale.

L’iniziativa, in cui sono intervenute la Ministra Roccella, Mariangela Preta, coordinatrice nazionale del progetto Italia delle donne e già direttrice de “La Calabria delle donne”, Fulvia Toscano, coordinatrice nazionale e direttrice de “La Sicilia delle donne”, e moderata dalla conduttrice televisiva Francesca Russo, ha registrato la presenza della Dirigente Mariarosaria Russo,che già dagli albori del progetto “La Calabria delle donne” ha visto gli studenti protagonisti dell’importante kermesse culturale dove è stato messo in risalto il multiforme ingegno delle donne declinato in molteplici settori, in una pluralità di prospettive e di competenze: dall’arte alla matematica, dalla letteratura all’astronomia, dall’arte di governo al giornalismo e alla filosofia. “L’intento – ha dichiarato la preside Russo- è stato quello di sottrarre all’invisibilità le donne calabresi ed,ora,le donne di tutto il territorio nazionale,di divulgare la storia di tante di loro che, vissute tra il Medioevo e il Novecento, seppur nei loro ambiti abbiano rappresentato l’eccellenza, hanno rischiato,tuttavia,di essere obliate in un ingiusto “vuoto di memoria”. Il nostro istituto ha creato una task force di docenti e studenti da me coordinato che ha recuperato e recuperarà non solo nomi, ma anche volti e storie nei più diversi luoghi della Calabria segnati dalla loro presenza.”