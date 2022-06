Di Mariachiara Monaco

Immaginate di essere fotografate mentre sorridete ed avete in mano un giornale, e poi a distanza di

76 anni, essere considerate come il volto – simbolo della Repubblica italiana. Successe questo ad

Anna Iberti, la ragazza in bianco e nero, con i capelli al vento, che sbucò dalla prima pagina del

giornale “Il Tempo”, il 2 giugno 1946.

Il volto della Repubblica era donna, aveva 24 anni e con sé una breve esperienza da insegnante ed

una collaborazione con il quotidiano socialista “Avanti “.

L’Italia giovane e sorridente, era finalmente pronta a voltare pagina lasciandosi alle spalle la

barbarie della seconda guerra mondiale, ed a scrivere delle pagine nuove, fatte di speranza e

condivisione in un paese appena nato, ma che già muoveva i primi passi.

La nostra penisola, grazie al referendum indetto a suffragio universale, aveva cambiato pelle, forma

di governo e non solo, infatti vennero scelti i membri dell’assemblea costituente affinché venisse

redatta una nuova costituzione, abolendo così il ricordo macabro dello Statuto Albertino.

Ci sono foto, video, che circolano a distanza di ormai molto tempo, che testimoniano attivamente

ciò che accadde presso i seggi di tutta Italia; ecco cosa scrisse Lia Garofalo nel suo volume

intitolato Le italiane in Italia: “Lunghissima attesa davanti ai seggi elettorali. Sembra di essere

tornati alle code per l’acqua e per i generi razionati. Abbiamo tutte nel petto un vuoto da ogni

esame, ripassiamo mentalmente la lezione: quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto al nome.

Stringiamo le schede come biglietti d’amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio

di donne timorose di stancarsi e molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le

conversazioni che nascono tra donne e uomini hanno un tono diverso, alla pari”.

C’erano tutte, ed erano finalmente pronte a svolgere un atto d’amore rivoluzionario: votare.

Le donne ebbero un ruolo fondamentale anche nella stesura della carta costituzionale, su 556

deputati, 21 erano le madri costituenti.

Ma chi erano queste donne? Con quale partito erano state elette?

Tra le meno note c’è Elisabetta Conci, ricordata come “la pasionaria bianca” per il suo forte

attaccamento al partito della Democrazia Cristiana, e forte sostenitrice dell’ideale europeistico,

collaborò intensamente alla Fondazione dell’Unione Femminile Europea.

Poi la giovanissima Angiola Minella, eletta a soli 26 anni, è a lei che si deve l’obbligo della

vaccinazione antipolio, inoltre nel 1974 presentò il disegno di legge che, oggi, riconosce

ufficialmente le associazioni dei donatori di sangue e che stabilisce i criteri di raccolta e di

donazione.

Non possiamo non citare la socialista Merlin, alla quale si deve la menzione specifica della parità di

genere contenuta nell’articolo 3 della Carta, il suo contributo è ben visibile e accentuato: “Tutti i

cittadini sono uguali davanti alla legge (…) senza distinzioni di sesso”. La precisazione

sull’uguaglianza di genere fu in un primo momento sottovalutata dagli altri membri, ma la senatrice

socialista impavida non mollò e la precisazione fu inserita.

Si battè molto per ottenere poi la chiusura delle case di tolleranza, riteneva che fosse sbagliato che

lo Stato guadagnasse per mezzo dello sfruttamento delle donne, e non si arrese fino a quando non

venne emanata la legge che chiuse definitivamente i bordelli.

Poi Nilde Iotti, reggiana, insegnante ed eletta nel Pci. Ella s’impegnò nel difendere la famiglia,

l’emancipazione della donna, si battè per la parità tra i coniugi, per il riconoscimento dei diritti dei

figli nati fuori dal matrimonio e delle famiglie di fatto. Fu la prima donna a ricoprire la terza carica

dello Stato, la presidenza della Camera dei Deputati.

Sono solo alcuni nomi, di un elenco di donne che hanno lottato a denti stretti per avere un paese

migliore da consegnare nelle mani delle nuove generazioni, affinchè proprio i giovani avessero la

possibilità di godere di alcuni diritti che nel periodo bellico e monarchico neppure esistevano.

Nonostante la diversa cultura politica e la provenienza geografica, seppero valorizzare molto e

determinare la condizione femminile, per superare le barriere che rendevano complessa la

partecipazione delle donne alla vita pubblica e non solo.

Una particolare attenzione venne rivolta al tema della famiglia, che portò a numerosi scontri nel

corso della stesura della carta ancora con i colleghi uomini, i quali sostenevano l’idea che al vertice

di un nucleo familiare dovesse esserci solo ed esclusivamente il marito (quasi una visione latina,

visto che ai tempi dei romani il Pater familias era il custode delle memorie degli antenati, e l’unico

che poteva disporre del patrimonio della famiglia).

Le costituenti, votarono poi unite a favore dell’articolo 11, relativo al ripudio alla guerra come

strumento di offesa nei confronti degli altri popoli e come mezzo di risoluzione dei contrasti

internazionali.

Un notevole spazio inoltre, fu dedicato ai diritti civili, la senatrice Nadia Spano, ad esempio fu la

prima ad affermare l’importanza di stabilire la parità fra figli nati all’interno e al di fuori del

matrimonio e di eliminare la definizione “Figli di N.N”.

Prima staffette, poi elettrici, ed infine costituenti, perché l’Italia è donna, come la democrazia, la

libertà e la grande bellezza.