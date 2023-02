“Condividiamo allegria” è il tema scelto dall’Istituto Comprensivo” Francesco Sofia Alessio- N.Contestabile “, diretto dalla professoressa Emanuela Cannistrà , per festeggiare il Carnevale 2023, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Taurianova. Dopo la pausa forzata determinata dall’ emergenza sanitaria, i bambini avevano bisogno di respirare aria di libertà e di vivere un’esperienza nuova, riappropriandosi degli spazi purtroppo a lungo negati. Perciò, una scuola che ha fatto dell’accoglienza e della condivisione il suo punto di forza non poteva esimersi dall’accogliere con entusiasmo la proposta di allegria lanciata dal Comune e i bambini, nei panni di Arlecchino, di giullari e di pagliacci, hanno animato il Carnevale taurianovese, esibendosi in balli ritmati e festosi. Anche in questa occasione l’I.C. “F.Sofia Alessio-N.Contestabile” ha dimostrato di essere una comunità educativa pienamente integrata nel sociale, perché ha collaborato attivamente con l’ente comunale,in particolare con l’assessore agli eventi Massimo Grimaldi, che di questa scuola è stato alunno. Un ringraziamento alle famiglie, che hanno dimostrato un interesse e uno spirito di squadra veramente degni di nota, soddisfacendo ogni richiesta e prodigandosi al massimo per l’allestimento dei carri e per le coreografie, che nel plesso centrale sono state curate dalla signora Monica Legato, che da anni ormai collabora con la comunità scolastica mettendo a disposizione il suo talento e la sua professionalità, e nei plessi di San Martino e Amato dalla giovane altrettanto talentuosa Fabiola Lo Bartolo. Che dire dei bambini,i veri protagonisti della manifestazione? Dai più piccoli ai più grandi sono stati tutti bravissimi e in grado di esprimere senza remore la loro gioia di vivere. L’obiettivo della scuola era quello di renderli felici coinvolgendoli in attività diverse della consueta routine scolastica,ma altrettanto significative e, attraverso i loro volti soddisfatti, è stato possibile rilevarne il pieno raggiungimento. La dirigente scolastica ha ringraziato l’ Amministrazione Comunale per l’accoglienza che le è stata riservata e per l’organizzazione del Carnevale. Ha, inoltre, espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto da docenti e genitori ed ha apprezzato in particolare i bambini per la loro bravura e la loro spontaneità.

Il Carnevale a Taurianova si è colorato di bellezza e di allegria e i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria dei plessi di Taurianova, Amato e San Martino, messaggeri di speranza, come una pioggia di coriandoli hanno inondato di una gioia tanto attesa le strade del paese. Appuntamento all’anno prossimo ,dunque, per vivere una nuova e altrettanto significativa esperienza di condivisione e di allegria!