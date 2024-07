Lino Polimeni si conferma il miglior influencer nel promuovere la Calabria

Raggio di Sole può cambiare televisione e canale, ma il programma di intrattenimento di Polimeni si conferma il più seguito nella nostra Regione

Raggio di Sole è un programma di intrattenimento estivo con finalità promozionali, pubblicitarie e informazione turistica. Obiettivo: valorizzare le bellezze naturali, la tradizione locale, la cultura, l’arte, lo spettacolo della Calabria. Per fare questo mestiere Lino Polimeni non ha eguali, insomma è il numero 1. Questa non è una nostra opinione personale, lo confermano i numeri di ascolto da capogiro. Per rafforzare il percorso di influencer, Polimeni, sbarca sui social, oggi sono migliaia i suoi sostenitori. Promuovere aziende oltre alle bellezze della Calabria gli fa onore, in una Regione dove c’è la caccia a classificarla la peggiore del Paese in mano alla Ndrangheta. Insomma in tanti lanciano il messaggio di abbandonare la nostra terra. Polimeni con il suo impegno costante da anni nel far conoscere ai calabresi ed al mondo intero che la nostra Regione non è solo criminalità.