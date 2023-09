L’Infiorata di Taurianova continua nella sua grande ascesa verso un successo riconosciuto da tutti



Dopo il tironfo nel mese di giugno, quando la 5Edizione dell’Infiorata ha registrato numeri da capogiro stabilendo, in assoluto, il record di presenze, è arrivata la consacrazione con l’iscrizione e l’inserimento della manifestazione taurianovese nella Cidae (Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero), l’Associazione che raccoglie al suo interno, dopo un iter difficilissimo, le più importanti Infiorate al Mondo e che risulta promotrice della candidatura dell’arte effimera dei tappeti floreali a Patrimonio Immateriale dell’Umanità (UNESCO).

Il riconoscimento associazionistico internazionale di questa portata, affina il valore della capacità della APS Taurianova nel Cuore del suo Presidente Nello Stranges e del Vice Pier Luigi Melara,.

Grazie a questo inserimento nell’Elite Mondiale, inoltre, l’Infiorata di Taurianova è stata protagonista nel mese di luglio al Festival Arti Effimere European Edition Noto 2023 che si è svolto nella città del Barocco dal 28 al 30 luglio e organizzato dall’Associazione CulturArte di Noto.

Nel mese di agosto dal 27 al 31, nella straordinaria cornice delle Quatro Colonne di Josep Puig I Cadafalch ai piedi della montagna di Maontjuic, dove è ubicata anche la famosissima Fontana Magica di Barcellona, la delegazione dell’Infiorata di Taurianova, composta dal Presidente Nello Stranges, Il Vice Pier Luigi Melara, Katia Cardona, Cinzia Cucinotta, Carla Melara e il piccolo Nicolò Stranges, ha partecipato al prestigioso Congres Internacional d’Art Efimer, rappresentando ufficialmente la Regione Calabria e il Comune di Taurianova.

Il congresso che ha visto la partecipazione, oltre che delle delegazioni della Cidae, anche di importanti esponenti del mondo dell’Arte e delle istituzioni internazionali, si è posto l’obiettivo di proiettare nel mondo l’Arte Effimera realizzata con tappeti floreali e altri elementi naturali, al fine di valorizzarla e diffonderla come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

Durante i lavori del congresso si è dibattuto sulle sfide del mondo dell’arte effimera, sulla promozione

dell’associazionismo come garante della continuità generazionale e sulle ricadute che il riconoscimento Unesco produrrà per il prossimo futuro dei tappeti floreali e di altri elementi d’arte effimera.

Mai prima d’ora un’Associazione calabrese aveva raggiunto simili traguardi nel campo delle manifestazioni culturali di Arti Effimere.

Durante il congresso, svoltosi all’interno del Caixa Forum, oltre a sedersi allo stesso tavolo dei lavori congressuali con i rappresentanti di delegazioni di Infioratori tra le più importanti del mondo ( 13 della Catalogna, 7 della Spagna, 8 dell’Italia, 3 del Messico, 3 dell’Índia, 2 di Malta, 1 del Giappone, 1 della Corea, 1 della Germania e 1 del Portogallo ), gli infiorataori di Taurianova hanno partecipato a diversi laboratori artistici grazie ai quali hanno acquisito nuove competenze. Giorno 31 agosto, invece, hanno preso parte al grande progetto internazionale dal titolo “Radici, Storia e Comunità” realizzando uno dei 30 quadri floreali rotondi dal diametro di mt. 4 x 4 tutti esposti ai piedi delle quattro colonne in uno scenario unico e incantevole.

La delegazione Taurianovese, per affermare la tradizione e l’identità della nostra terra, ha scelto di portare a Barcellona un’ opera dal titolo “Calabrisella, hjuri d’amuri” realizzata con fiori e materiali naturali e che riflette, per la scelta dei colori e degli elementi naturali rappresentati, la connessione con il territorio calabrese.

La trasferta di Barcellona e l’ufficialità dell’ingresso nella CIDAE confermano per l’ Infiorata di Taurianova la sua definitiva collocazione di manifestazione di Arte Effimera più importante della Regione Calabria.

Oggi, per la manifestazione taurianovese, ambire al riconoscimento di Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Calabria, così come sono stati già riconosciuti l’Infiorata di Noto per la Sicilia, quella di Genzano e Gerano per il Lazio e via via tante altre in Italia, diventa ormai un atto dovuto e meritato.

La delegazione di Taurianova è rientrata da Barcellona con la consapevolezza di far parte di un circuito artistico culturale che fino a qualche mese fa sembrava irraggiungibile e descrive la loro esperienza come qualcosa di entusiasmante e altamente formativa: “ in pochi giorni abbiamo acquisito la consapevolezza che il mondo dell’arte e le tecniche artistiche sono in continua evoluzione e attraverso i livelli dei vari workschop ai quali abbiamo partecipato ci siamo resi conto di quanto ancora si possa imparare e crescere lavorando fianco a fianco con artisti di levatura mondiale”.

Abbiamo avuto il privilegio, durante il congresso, di assistere alla realizzazione di alcuni lavori dimostrativi innovativi a dir poco meravigliosi; abbiamo avuto il piacere di conoscere i più grandi artisti al mondo di arte effimera e apprendere, grazie a loro, nuove tecniche; abbiamo visto artisti lavorare e trasformare polvere minerale e sabbia in veri capolavori, come nel caso degli artisti messicani; trucioli colorati diventare quadri di incomparabile bellezza; fiori di varie tipologie e di vari colori trasformarsi in opere d’arte…

Per quanto stiamo vivendo, naturalmente, oltre al nostro immenso lavoro di squadra di questi anni, dobbiamo essere grati alla Prof.ssa Valentina Mammana che riconoscendo in noi e nella nostra manifestazione grandi capacità e prospettive di crescita, ha avviato le procedure e tutto l’iter per il nostro ingresso nel mondo CIDAE.

Una straordinaria e bellissima esperienza che ci ha permesso di allacciare rapporti artistici e umani con tante importanti realtà che ci porteranno, da oggi in poi, a diversi e continui scambi culturali attraverso la nostra partecipazione ad altre manifestazioni nazionali e internazionali, e al contempo ospitare le delegazioni di infioratori più importanti al mondo, alla nostra Infiorata di Taurianova.

Dei traguardi raggiunti e di ciò che l’Infiorata di Taurianova rappresenta oggi nel panorama internazionale dell’Arte Effimera, aggiunge il presidente Nello Stranges, ne parleremo con le istituzioni con la certezza di trovare la condivisione di un progetto comune, al fine di rendere l’Infiorata di Taurianova una manifestazione di promozione culturale e turistica unica, non seconda a nessuna, e alla pari di tante altre.

Per quanto riguarda la trasferta di Barcellona, continua il Presidente nello Stranges, ci tengo a ringraziare la Vice Presidente della Regione Calabria Giusy Princi, che ci ha personalmente incoraggiati, impegnandosi per il futuro a sostenerci con maggiore vigore, garantendo la sua vicinanza e il sostegno in tutti processi di crescita della manifestazione.

Ringrazio ancora l’Amministrazione Comunale di Taurianova, nella persona del Sindaco Roy Biasi e dell’Assessore Grimaldi i quali hanno voluto fortemente dare un segno di partecipazione, dandoci la possibilità di portare con noi in Spagna l’antico Gonfalone della Città.



Ringrazio i Dirigenti di Calabria Straordinaria, al nostro fianco ancora una volta in questa bellissima esperienza.

Un abbraccio vivo, forte e commosso va ai soci e ai tanti collaboratori dell’APS Taurianova nel cuore, senza i quali questi successi non sarebbero arrivati.

Infine, un ringraziamento particolare lo dedico alla presidente della CIDAE Vicenta Pallarès, che ci ha ospitati, seguiti e accompagnati durante tutto il percorso del congresso con ineguagliabile professionalità, facendoci vivere, in un contesto di inestimabile bellezza, indimenticabili emozioni.