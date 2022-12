Nel pomeriggio di ieri la Polizia Locale ha notificato ai titolari di due bar – ristoranti locali le Ordinanze a firma del Sindaco Ranuccio con le quali gli è stato intimato lo sgombero delle aree pubbliche occupate dai dehors e, contestualmente, la chiusura dei rispettivi esercizi commerciali fino al soddisfacimento dell’ordine impartito. La linea dura adottata dall’Amministrazione comunale si è resa necessaria a fronte delle attività d’accertamento avviate la scorsa estate quando la Polizia Locale aveva elevato ben 15 (quindici) sanzioni a carico di esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande per occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche a mezzo a

mezzo sedie, tavolini e dehors al servizio delle loro attività. Nel prosieguo dei controlli finalizzati a verificare se i destinatari delle sanzioni amministrative avessero ottemperato alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o a regolarizzare la posizione, la Polizia Locale diretta dal Dott.Francesco Managò ed il SUAP diretto dal Dott.Sebastiano Tramontana hanno verificato che, mentre la gran parte delle posizioni erano state sanate e regolarizzate, due esercizi di somministrazione non solo non avevano provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi restituendo il suolo pubblico alla fruizione della collettività, ma non si erano neanche

preoccupati di regolarizzare la propria posizione provvedendo al pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, che è dovuta a prescindere da qualsiasi atto formale di concessione. E’ stato quindi inoltrato al Sindaco un rapporto dettagliato al fine di adottare un provvedimento atto a tutelare i beni demaniali del

Comune e dissuadere, in futuro, simili forme di illegalità e il primo cittadino, ai sensi delle norme in materia di contrasto alle occupazioni indebite di spazi pubblici introdotte dal “pacchetto sicurezza” del 2009, ha emesso apposite Ordinanze intimando lo sgombero delle aree e, contestualmente, la chiusura degli esercizi

commerciali fino al soddisfacimento dell’ordine impartito; in caso di inottemperanza ulteriore, si procederà allo sgombero coattivo con personale comunale.