Ieri sera all’evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Cosenza, all’interno della programmazione estiva “Festival delle Invasioni 2024” è stata proietta più volte la frase “Meloni evapora!”. La cosa ancora più grave è che sia stata proiettata sulla facciata del Palazzo di un istituzione quale è la Provincia di Cosenza.

Alla manifestazione, tra l’altro erano presenti anche componenti di giunta e consiglio comunale.

E’ inaccettabile che in una manifestazione finanziata con fondi pubblici, fondi pac 2014-2020 dalla Regione Calabria, si proiettino messaggi offensivi contro la persona di Giorgia Meloni. La sinistra, anche a Cosenza, non perde il vizio di utilizzare le manifestazioni artistiche per fare politica. Ci aspettiamo che i partiti che compongono la maggioranza a Palazzo del Bruzi, oltre al Sindaco, prendano le distanze da questo sinistro tentativo di incitazione all’odio.

Angelo Brutto

Coordinatore Provinciale Fratelli d’Italia Cosenza