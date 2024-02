I due giovani di Crotone, Lorenza Aloisio di 33 anni e il fidanzato 43enne Piero Riolo, erano appassionati di danza ed erano ballerini di ballo caraibico. Stavano rientrando a Crotone dopo aver partecipato sabato scorso ad una competizione di danza. Molti i messaggi social di cordoglio per la triste dipartita sia da parte di amici che di conoscenti.

Restano ad oggi, quelle crude immagini in cui si vede la Wolksvagen Golf, dove a bordo c’erano una madre e una figlia che stanno lottando per la vita in condizioni gravissime e poi una Fiata Grande Punto dove viaggiava la coppia, Lorenza e Piero, morti sul colpo,

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!