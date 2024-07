L’inchiesta “Ducale”, coinvolge una loggia massonica Legata ad ambienti della Ndrangheta. Trema il potere politico reggino

Voto di scambio con pezzi importanti della Ndrangheta allargata a politici di colori politici bipartisan. La città trema

L’inchiesta, “Ducale”, che ha coinvolto pezzi importanti della classe politica reggina, rischia di trascinare nel baratro Reggio e la sua provincia. Politici di primo piano che si riunivono incappucciati per determinare le sorti della città ad iniziare degli eletti nelle varie competizioni elettorali. La loggia determinava anche gli affari da distribuire. Un terremoto che non risparmia nessuno. I carabinieri sono riusciti a ricostruire gli interessi dei politici ed uomini della Ndrangheta. In tanti si chiedono, quali sono gli scenari futuri? Il faldone sulla massoneria allarga L’inchiesta ad altre cosche importanti del reggino? Coinvolgerà altri politici importanti nella provincia di Reggio Calabria? Tanti gli interrogativi a cui stanno lavorando in queste I segugi dell’arma. A Reggio Calabria tutto può succedere !