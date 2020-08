Lieto fine per una famiglia Taurianova, grazie all’interessamento dell’ex consigliere Scarfò, ottengono un alloggio popolare

Un grande sogno si è realizzato, la casa che aspettavamo da tempo, un luogo dove insieme a mio marito ed i miei bambini possiamo vivere in maniera dignitosa e con spazi adeguati anche per la nostra figlia gravemente malata ci è stata consegnata . Grande gioia per gli sforzi e per quanto abbiamo dovuto affrontare per poterla ottenere.

Da poco che ci siamo trasferiti, tutto inizio con una richiesta di alloggio popolare ed un un inserimento in graduatoria.

Le condizioni economiche della famiglia non permettevano più di poter pagare un affitto ormai troppo oneroso per la nostra famiglia…allora fecimo richiesta al comune.

Con uno sfratto esecutivo non c era più tempo da perdere, eravamo disperati ….mia figlia diversamente abile soffriva in quella casa con ambienti non idonei .

Ecco si presentò un consigliere, allora di minoranza tale Scarfò Raffaele, il quale senza promettere miracoli si dedicò a noi mesi e mesi , prendendo a cuore la nostra vicenda.

Fu presente per tutto l’ iter burocratico aiutandoci a stimolare gli uffici di competenza a snellire e velocizzare le lungaggini amministrative e riempire i tempi morti, poiché non vi era più tempo…..mia figlia non poteva stare più in quella casa con i muri ammuffiti e l’umidità che saliva giorno per giorno.

Con il consigliere Scarfò siamo riusciti a localizzare tramite Google map un immobile adeguato che rientrava fra gli immobili da poter adibire ad alloggio popolare, in quanto quello suggerito dall ‘amministrazione non rientrava come metratura idonea ad un nucleo familiare composto da 5 persone più una bimba con handicap.

Nonostante per poterlo avere prima abbiamo dovuto firmare l ‘accettazione dell’ alloggio con l Aterp (l’amministrazione che gestisce gli alloggi popolari) senza impianto idrico e senza impianto elettrico e con diverse opere di ristrutturazione dell ‘immobile tutto a carico nostro, possiamo dire che siamo felici!

Nel ringraziare certamente l’amministrazione Comunale , voglio ringraziare di cuore il nostro angelo custode , colui che ha avuto a cuore la nostra vicenda, subendo , le nostre ansie, i nostri rimproveri , le nostre amarezze nel vedere passare il tempo, ma ora anche tutta la nostra immensa gratitudine!

Il nostro piccolo grande sogno si è avvelato! Grazie di cuore ex consigliere Raffaele Scarfo’ Famiglia Larosa/Carbone.