Il 5 dicembre 2022 si è svolta l’ assemblea per l’elezione del referente del presidio.

È stata rieletta all’ umanità la referente uscente Teresa Fama’.

La quale, ringraziando i volontari che all’ unanimità le hanno rinnovato la fiducia, ha

confermato il proprio impegno, ribadendo la necessità di avere accanto una squadra

motivata che lavori insieme verso un unico obiettivo, e auspicando una sempre maggiore

partecipazione di quanti vogliano impegnarsi per il bene comune.

La referente è solo la portavoce di un gruppo, che in questi anni, nonostante le difficoltà

della pandemia e non solo, ha lavorato insieme per fare memoria, stare accanto ai familiari

delle vittime innocenti delle mafie, fare incontri nelle scuole e, educare – educandosi alla

legalità, secondo quella che è la mission di Libera.