L’I.I.S. “F.Severi” di Gioia Tauro ha aderito alla campagna vaccinale straordinaria promossa dalla Regione Calabria di concerto con l’U.S.R. per la Calabria,riservata agli alunni e alle alunne di età ricompresa tra i 5 e gli 11 anni delle scuole dei comuni vicinori. Oggi e domani,dalle 9:00 alle 14:00, i piccoli studenti saranno accolti dal personale medico ed infermieristico, inviato dai rispettivi Ordini professionali, nei locali predisposti dal personale scolastico con ogni cura per le “open vax days”. Un ringraziamento speciale alla Croce Rossa Italiana,sezione di Gioia Tauro, e ai Volontari della Protezione Civile che,come sempre, hanno prontamente risposto all’iniziativa offrendo il loro supporto. Preziosa la presenza dell’Associazione Italiana Donne Medico, sezione di Palmi, in persona del suo presidente e delle socie.