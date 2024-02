“La Gioiese è ultima in classifica ma solo sulla carta“ ha messo in guardia i suoi ragazzi Mister Trocini nella conferenza stampa di presentazione del match.

Per Mister Cozza invece sarà un ritorno, per la prima volta da allenatore, nel suo ‘O. Granillo’ dove i supporter reggini lo rivedranno, per il saluto dell’ex, sotto la curva prima della gara. In attesa della fatidica prossima giornata casalinga, che dovrebbe essere quella dell’esordio per la Gioiese al “P. Stanganelli”, gli Ultras Viola 2001 hanno deciso di tornare a seguire la squadra mettendo fine alla lunga autosospensione che, per colpa delle “incertezze” che caratterizzavano l’ex dirigenza, a malincuore li ha tenuti lontani dagli spalti. I tifosi attesi nel settore ospiti del ‘Granillo’, 625 i posti disponibili, sono centinaia. Purtroppo chi non sarà presente allo stadio questa volta non potrà vedere la partita da casa perché non verrà trasmessa in chiaro.

Calcio d’inizio alle 14.30. La volontà della neo società a guida Martino è stata chiara dal primo giorno: “L’obiettivo principale è mantenere la categoria”, ma rimangono solo 30 punti a disposizione e il distacco dal Castrovillari penultimo è di 6 punti, quello dal San Luca e dal Portici di 17. Se davvero esistono i miracoli sportivi, conquistare i playout e rimanere in serie D sarà un’impresa che rimarrà nella storia del calcio gioiese.