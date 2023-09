DI CLEMENTE CORVO

LFA Reggio Calabria nata dalla distruzione della Reggina, ripartirà domani con il calcio giocato dalla Serie D.

Infatti Sarà impegnata nella sua prima gara di campionato contro il San Luca nello Stadio Comunale Giuseppe Raffaele Macrì di Locri. La Reggina nello scorso campionato, dopo aver disputato lo spareggio play-off di serie B contro il Sudtirol non ha avuto più pace. Infatti sono stati 191 giorni di tormento , tra giustizia sportiva, tra Tar, Consiglio di Stato, che hanno portato alla mancata iscrizione della squadra in serie B, con il relativo declassamento al campionato di Serie D.

Tutto questo è stato semplicemente un furto perpretato magistralmente nei confronti di una città, nei confronti di una grande e appassionata tifoseria, nei confronti di un’intera provincia e di tutta la Calabria. LFA Reggio Calabria riparte, anche se ha dovuto ricostruire un’intera squadra in meno di una settimana, senza aver potuto fare preparazione precampionato, senza aver potuto disputare nessuna amichevoli, senza un’ amalgama di squadra.

La nuova società sotto le direttive del nuovo mister TROCINI, ha portato in riva allo Stretto tanti giovani di grande talento, OVER 2023, 24, 25, e tanti altri under di grande esperienza , tanti di loro sono cresciuti all’ interno della società amaranto. C’ é certamente tanto interesse, tanta curiosità, per vedere all’opera la nuova squadra che domani sarà Certamente seguita dall’intera tifoseria Reggina.

Quella tifoseria che In questa estate tortuosa, mortificante, avvilente, ha dimostrato ancora una volta tantissima passione, tantissima sportività e serietà, rassegnazione, ma tanta voglia di ripartire, per riportare i colori della propria città nei campionati che più le competono. La presenza della nuova LFA Reggio Calabria nel campionato di Serie D girone I certamente gratifica il girone stesso.

In questo girone ci saranno tanti derby calabresi che saranno disputati Certamente con il massimo impegno calcistico alla presenza di una cornice di pubblico inusuale per questo campionato, dove il prestigio ed il torto subito resteranno impressi in tutti gli sportivi locali.

L’augurio da parte della nostra redazione, affinché la nuova LFA Reggio Calabria possa ritornare nell’immediatezza, a disputare i campionati che più competono alla città e alla sua grande tifoseria esempio di passione, civiltà e lealtà !