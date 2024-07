La notte scorsa, Gioia Tauro ha ospitato uno degli spettacoli motoristici più entusiasmanti d’Italia, l’Extreme

Motor Show Zoppis. La manifestazione, tenutasi presso la S.S. 111, di fronte al McDonald’s nel piazzale Gangemi, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e entusiasta, con la presenza del neo-sindaco Avv. Simona Scarcella e tutta la sua giunta comunale.

In un’apertura mozzafiato, il sindaco Scarcella ha fatto il suo debutto a bordo di una delle auto da

competizione, esibendosi in una serie di testa-coda che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Questo evento segna la prima volta che l’Extreme Motor Show Zoppis si esibisce in Calabria, dopo il successo straordinario ottenuto a

Reggio Calabria.

L’Extreme Motor Show Zoppis ha portato in scena una serie di esibizioni spettacolari: auto acrobatiche,

drifting, testacoda sincronizzati, acrobazie su due ruote e monster truck direttamente dagli Stati Uniti. Gli stuntdrivers del team Zoppis hanno ricreato effetti cinematografici degni dei migliori film d’azione, affascinando il pubblico con la loro abilità e audacia.

La direttrice dello spettacolo, la giovane e talentuosa Dott. Elvane Zoppis, ha espresso grande soddisfazione per

l’accoglienza ricevuta a Gioia Tauro. Al termine della serata, ha voluto ringraziare personalmente il sindaco e la sua giunta, nonché il pubblico per la partecipazione calorosa.

Elvane Zoppis ha anche rivolto un ringraziamento speciale al suo manager, Dott. Clemente Corvo, per il supporto nella gestione del tour calabrese. “Siamo grati per la sua esperienza e il suo impegno, che ci hanno permesso di ottenere successi incredibili in questa bellissima regione,” ha dichiarato la Dott. Zoppis. Il manager ha a sua volta espresso gratitudine per l’opportunità di collaborare con una giovane imprenditrice così talentuosa e impegnata, sottolineando il valore umano e professionale di Elvane.

Lo stesso, Corvo ha annunciato una manifestazione gratuita per le persone diversamente abili e le famiglie

bisognose di Gioia Tauro, che si terrà nei prossimi giorni, come segno di gratitudine e impegno sociale tra lui e la squadra Zoppis. Inoltre, soddisfatto per il grande successo ottenuto al debutto del Motor Show nella sua città ha ringraziato il neo sindaco Avv. Simona Scarcella per le parole di apprezzamento che la stessa ha elargito nei suoi confronti al termine della manifestazione.

Visto il grande successo della serata inaugurale, l’Extreme Motor Show Zoppis ha deciso di prorogare la sua

presenza a Gioia Tauro fino al 15 luglio. Gli spettacoli continueranno ogni sera alle 21.15, offrendo ancora più opportunità per vivere l’emozione e l’adrenalina di uno spettacolo unico nel suo genere.

Non perdete l’occasione di assistere a questo evento straordinario che sta conquistando il cuore della

Calabria con le sue incredibili esibizioni e la passione per i motori. Seguite l’Extreme Motor Show Zoppis sui social per restare aggiornati su tutte le novità e le promozioni.