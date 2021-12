I sindaci dei Comuni di: BAGNARA CAL., MELICUCCA’, SEMINARA, COSOLETO, SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE, SCIDO, DELIANUOVA, PLATI’, ARDORE , BENESTARE, BOVALINO, hanno inviato una lettera all’Avv. Versace Sindaco f.f. della Città Metropolitana di RC e per conoscenza al Presidente Occhiuto, al Ministro Carfagna e al sottosegretario Nesci chiedendo un tavolo tecnico per fare il punto e valutare il completamento della trasversale Bovalino-Bagnara, opera ritenuta fondamentale per il recupero dell’arretratezza infrastrutturale del territorio rappresentando un collegamento di assoluta importanza strategica per la rete viaria della provincia di Reggio Calabria.

Oggetto: richiesta Tavolo Tecnico Bovalino – Bagnara.

Con la presente si richiede a codesto Ente di fissare un incontro, nel più breve tempo

possibile, insieme agli Uffici preposti al fine di conoscere lo stato attuale dell’avanzamento

lavori della trasversale Bovalino – Bagnara, con lo scopo ultimo di sollecitare la fine dei

lavori ed ove se ne rammentasse la necessità per attuare l’inserimento della stessa o parte

dei lotti, nel caso in cui l’opera non fosse del tutto finanziata, tra le opere da finanziare

attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) .

Questa richiesta nasce dalla convinzione che l’opera in oggetto sia fondamentale per

il recupero dell’arretratezza infrastrutturale del territorio e che allo stesso tempo rappresenti

un collegamento di assoluta importanza strategica per la rete viaria della provincia di Reggio

Calabria.

La Bovalino – Bagnara, che nasce da uno studio dell’ingegner Nino Brath negli anni

Settanta, una volta ultimata, rappresenta uno dei più importanti collegamenti trasversali

della Calabria in quanto connette a circuito la provincia reggina con le due più importanti

opere di viabilità del meridione d’Italia: l’Autostrada A2 e la SS106 Jonica. Al pari della SGC

Rosarno – Gioiosa Jonica, collegherà all’A2 molti centri ionci in pratica isolati dall’unica

valida direttrice Nord-Sud. La Bovalino-Bagnara, rispetto alla Ionio – Tirreno, è stata

progettata anche per servire e rivitalizzare la fascia tirrenica centrale, letteralmente in stato

di abbandono a causa della fatiscenza dell’ ex SS.112 .

La costruzione dell’intera arteria, analogamente con quanto avvenuto con l’altra

trasversale, agevolerà lo sviluppo socio-economico del territorio, notoriamente ricco di

risorse naturali, agricole, e potenziale serbatoio di iniziative artigianali e commerciali, con

conseguenze immediate sul sistema antropologico, commerciale, industriale e

occupazionale”. Come tutte le trasversali, che la conformazione geografica della Calabria

richiede, anche la Bovalino-Bagnara si propone come arteria di scambio e di collegamento

fra i due versanti occidentale (Bagnara) e orientale (Bovalino), abbattendo i tempi di

percorrenza e aumentando il livello di servizio e gli standard di sicurezza.

Si sottolinea, che l’opera è di vitale importanza per scongiurare il blocco “socioeconomico” dei Comuni Tirrenici e Ionici del reggino, che vedono il proprio sviluppo frenato

dall’assoluta insufficienza di adeguate infrastrutture di collegamento, ciò purtroppo come

giornalmente registriamo porta all’emigrazione dei nostri concittadini e all’abbandono dei

territori, da cui deriva poi il continuo rischio idrogeologico e la flagellazione degli incendi di

cui è vittima il nostro eco-sistema, nonché l’impoverimento economico, culturale e

demografico della provincia reggina.

L’infrastruttura, una volta realizzato l’intero tracciato, accrescerà il proprio valore

trasportistico, divenendo fulcro di collegamento fra il corridoio europeo 1 costituito nel tratto

dall’A2 posto a circa 20 Km dall’imbocco dell’attraversamento stabile fra Calabria e Sicilia,

e, fra la SS.106, che è collegata senza soluzione di continuità alla dorsale “Adriatica” italiana,

ambedue interessate da importanti ammodernamenti.

La Bovalino – Bagnara, oltre a connettere alle estremità queste due primarie vie di

comunicazione, costituisce un punto di snodo della viabilità che viene veicolata da e verso

altre due importanti infrastrutture viarie della Piana di Gioia Tauro: la direttrice DelianuovaGioia Tauro e la Pedemontana della Piana, a loro volta connesse ad altri due svincoli dell’A2,

rispettivamente Gioia Tauro e Laureana di Borrello.

Da non trascurare il fatto che l’infrastruttura, grazie ad una rinnovata accessibilità al

cuore delle pendici pre-aspromontane, pur senza impattare drasticamente con la natura e

con i paesaggi, permetterà anche un’adeguata fruizione delle risorse naturali e turistiche

della montagna e, finalmente, si potrà dare ampio “respiro” anche all’immensa risorsa

costituita dal Parco Nazionale dell’Aspromonte che viene attraversato interamente in

sotterraneo.

Pertanto, vista l’importanza della tematica trattata e le imminenti scadenze sulla

pianificazione PNRR – CIS si resta in attesa di un sicuro e celere riscontro in merito.

Cordiali saluti.

I SINDACI dei Comuni tutti.