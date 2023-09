Come da tradizione, il sindaco Giovanni Papasso, ha inviato a studenti, operatori del mondo della scuola e ai genitori, una lettera per l’inizio del nuovo anno scolastico.

«Carissime/i – esordisce lo scritto – riparte la Scuola e la Città torna ad assaporare il profumo della giovinezza e a respirare un’aria ricca di speranza e di fiducia nel futuro. È un momento che coinvolge tutti, poiché tante sono le figure che ruotano attorno a questa realtà fondamentale per la democrazia e la crescita sociale e culturale della Comunità. Al centro di questo meraviglioso mondo, però, ci siete voi: i nostri bambini ed i nostri ragazzi. Gli auguri più teneri ed affettuosi li vogliamo rivolgere a voi piccolissimi che, per la prima volta, lasciate il rassicurante nido familiare per varcare la soglia della scuola dell’infanzia ed iniziare questa nuova avventura. A voi bambine e bambini, ragazze e ragazzi di Cassano, che riprendete un cammino già iniziato, chiediamo di amare sempre di più la scuola, di rispettare gli insegnati e quanti operano nel mondo dell’istruzione, di partecipare attivamente, impegnandovi con passione, dedizione e serietà, poiché la cittadinanza consapevole si acquisisce solo attraverso la conoscenza e la cultura».

Per il sindaco Papasso, il sapere è garanzia di libertà e di uguaglianza; è l’elemento essenziale che consente alla persona, di raggiungere ogni traguardo di progresso e di colmare ogni divario sociale. “C’è dei beni che sono maggiori del pane e della casa – scriveva don Milani – e il mancare di questi beni è miseria più profonda che il mancare di pane e di casa. Questo tipo di beni chiamerò, per comodità di discorso, istruzione”.

«Voi – continua la missiva – siete la speranza della nostra Comunità! Abbiamo tanta fiducia e siamo convinti che, attraverso il vostro impegno, il vostro talento ed il vostro sapere, oltre a realizzare i vostri sogni e le vostre aspirazioni, riuscirete a cambiare anche la nostra realtà comunitaria, per costruire un futuro migliore di pace e di progresso. Il nostro pensiero è rivolto anche a tutti voi operatori della Scuola, ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti ed al personale non docente che svolgete appieno il vostro dovere, lavorando con sacrificio, serietà e passione, nell’interesse degli scolari, degli studenti, delle famiglie e, più in generale, della società. Un augurio speciale vogliamo rivolgerlo a voi genitori che, nonostante i problemi legati a questo periodo di crisi, vi sforzate di sostenere e stimolare i vostri figli nel percorso che li porterà a realizzare i loro sogni e, soprattutto, ad essere consapevoli protagonisti del domani».

«La nostra Amministrazione – di dice ancora nella lettera – sarà come sempre protagonista, pronta a proseguire lungo la strada tracciata del confronto e della collaborazione con l’Istituzione scolastica, lavorando per mantenere e salvaguardare la qualità e l’efficienza dei servizi, per sostenere e promuovere ogni progetto culturale e formativo, per investire e programmare interventi necessari a rendere sempre più belle, funzionali, sicure e vivibili le nostre scuole. Questo, nella piena convinzione che la scuola sia il cuore pulsante della vita comunitaria, ove si plasmano gli intelletti che nel futuro, siamo certi, cambieranno la nostra società per renderla migliore. Auguri a tutti e buon lavoro, il sindaco Giovanni Papasso».