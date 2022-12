Egregio Presidente Occhiuto,

l’altra sera in un video-messaggio dalla sua auto mentre rientrava in Calabria da Roma

Lei ha parlato di tante cose importanti per la nostra Regione ed io l’ho seguita con

molto interesse e compiacimento.

Quando però ha toccato l’argomento del nuovo Ospedale di Palmi Lei ha detto che il

sito su cui sorgerà potrebbe avere problemi di inquinamento radioattivo e, con una

certa disinvoltura, ha precisato che in tal caso “l’ospedale potrà farsi da qualche altra

parte” (sic).

Non critico la comunicazione in sé (ogni pubblico amministratore può dire ciò che

pensa) bensì la leggerezza con la quale si è espresso a proposito di un ipotetico altro

sito, come se il fatto fosse di poco conto, come se quindici anni di attese ed

affidamenti potessero cancellarsi damblè.

Al riguardo le rammento, nella denegata ipotesi che la prospettiva si verificasse (ma

non sarà così), la responsabilità per danno erariale ai sensi dell’art. 1 legge 20/1994

di tutti coloro che negli anni hanno portato avanti il progetto preliminare del 2011 di

Infrastrutture Lombarde nel quale si verificava l’idoneità del terreno sotto ogni

profilo “geologico, geotecnico, ambientale ed archeologico” (vedi pag.5 della

verifica progettuale, in nota 1), per poi venirci a dire, dopo 11 anni, che non se ne

farà più niente. Da tale verifica nascevano infatti tutti i successivi obblighi e

adempimenti fin qui svolti dalla Regione per 11 anni (2011-2022) e che ora

andrebbero di conseguenza miseramente persi.

Mi riferisco all’acquisto del terreno, al procedimento di gara ed all’aggiudicazione, ai

vincoli contrattuali col concessionario aggiudicatario, alle spese per le attività

preliminari, per i contratti accessori (mutuo, validazione, ecc.), alle spese per la

progettazione ulteriore, per le convenzioni, per retribuzioni dei funzionari e i costi

degli uffici responsabili del procedimento e così avanti per tante altre voci di spesa

maturate dal 2011 fino ad oggi. Tanto per capirsi, solo il recesso dalla concessione

comporterebbe nuova gara e nuova aggiudicazione poiché muterebbe l’elemento

essenziale del terreno e della relativa progettazione, costerebbe non meno di 15

milioni cioè il 10% della spesa complessiva dell’opera (150 milioni) quale indennizzo

al concessionario ai sensi dell’art. 109 del decreto legislativo 50/2016 sui contratti

pubblici. Solo il recesso, ripeto, a parte tutto il resto.

Ma questi danni, già milionari, sono ben poca cosa rispetto agli altri danni di natura

socio-sanitaria ed economica, maturati e maturandi che deriverebbero

dall’azzeramento del procedimento fin qui svolto. Si tratta di danni che l’Associazione

Prosalus di Palmi ha quantificato dal 2015 alla data presunta di realizzazione ed

attivazione dell’Opera (2027) come si deduce dal cronoprogramma operativo

regionale in atto. Il 2015, infatti, è l’anno in cui l’Ospedale avrebbe dovuto, a tutto

concedere, realizzarsi essendo stato programmato e finanziato nel 2007 cioè otto

anni prima.

Per tale periodo 2015-2027, infatti, sono stati già certamente persi per la mancata

attivazione del NOP oltre 143 mila ricoveri, un milione di giornate di degenza, 42

mila day hospital, 5 milioni di prestazioni ambulatoriali, 493 mila accessi al pronto

soccorso, 1.325 posti di lavoro stabili, 42milioni ore di lavoro, un miliardo e mezzo di

euro per valore della produzione (finanziamenti e ricavi dalle prestazioni del NOP) e

un miliardo e 400 mila euro per benefici, in termini di reddito per lavoratori, famiglie,

imprese fornitrici di beni e servizi e dell’indotto. Sulla fondatezza ed il dettaglio di tali

dati rinvio, per ovvie ragioni di brevità, al documento “ Il contatempo ed il

contadanno” che l’Associazione Prosalus di Palmi le invia ogni mese e che, per sua

comodità, troverà comunque subito ai seguenti link:



https://www.dropbox.com/s/wvuhsnquw6yw9a2/CONTATEMPO%20E%20CONTAD

ANNO%2001.10.%2022.pdf?dl=0

Va detto infine che ancora non è stato possibile, e forse non lo sarà mai per mancanza

di dati affidabili, quantificare i ben più gravi danni (lesioni gravi, gravissime e decessi)

sicuramente già cagionati alle persone dalla disfunzione organizzativa sanitaria

(“malpractice” si chiama nel gergo delle responsabilità) derivante dalla mancanza di

adeguata assistenza ospedaliera nel territorio riferibile non ai medici ma

all’Amministrazione. Mi riferisco ai danni che negli anni si sono verificati per la

mancanza di pronto soccorso integrato in un ospedale con tutti i servizi e le

attrezzature più moderne che non costringano a cure approssimative o a tragiche

perdite di tempo per i trasferimenti altrove di chi vi arriva in situazioni di emergenza.

Per la ritardata realizzazione del NOP esistono a mio avviso anche danni “morali”

cagionati ai cittadini in quanto per anni “esasperati” da continui rinvii, incertezze,

promesse non mantenute, cronogrammi farlocchi, stillicidi di adempimenti realizzati

in tempi biblici, e così oltre. Insomma una sorta di “stalking” da parte

dell’Amministrazione Regionale.

Che i cittadini siano esasperati (stalking significa esasperazione) da questa situazione

Lei è il primo a riconoscerlo, stante la sua dichiarazione facebook del 24 ottobre

scorso : “Capisco l’esasperazione dei cittadini della Piana di Gioia Tauro, che da anni

aspettano un segnale per la realizzazione di un ospedale che possa servire in modo

adeguato una parte importante della Calabria……”.

Dunque io non devo convincerla di nulla. Mi limito solo a dirle che i danni da ritardo

sono fin qui costati diversi miliardi (a parte i danni alle persone, materiali e morali)

come le ho appena detto sicché il non fare l’Ospedale è costato oltre dieci volte di

più che farlo nei tempi giusti, cioè nei tempi di legge cioè del buon andamento

tecnico-amministrativo (art. 97 Costituzione).

Comunque anche questa vicenda sta per finire positivamente. Per quanto mi è dato

sapere ci sono ottime prospettive che la questione dell’inquinamento sarà risolta

presto e bene sicché questa mia lettera a Lei vale solo quale promemoria o

rimostranza di un cittadino sconcertato da certe affermazioni.

Signor Presidente, io confido in Lei ma la prego, quando parla del N.O.P. si ricordi di

quanto fin qui accaduto e ci vada piano (non nel senso procedimentale certamente).

Un sincero “in bocca al lupo” a Lei ed alla nostra cara Terra.

Ernesto Mancini

Presidente Onorario Prosalus Palmi

p.s.: per favore non critichi la nostra ipersensibilità sulle questioni del NOP, siamo

esasperati (recte: stolchizzati) per tutto quanto non è successo in questi quindici anni.

Il prossimo 13 dicembre celebreremo (si fa per dire) il 15° genetliaco.

*****

Nota. N. 1 : Dalla pagina 5 del verbale del 7 giugno 2011 della Commissione di

verifica del progetto preliminare.

ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 3935/2007 – EMERGENZA

SOCIO-ECONOMICA SANITARIA DELLA REGIONE CALABRIA (!!!! Già al tempo – ndr)

– REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA PIANA DI GIOIA TAURO – VERBALE

DI VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE.

“….omissis …… Esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario,

archeologiche nell’area di intervento e verifica della congruenza dei risultati di tali

indagini con le scelte progettuali preliminari (art. 18 Dpr n. 554/99)

E’ stata eseguita una campagna di indagini volta a caratterizzare i terreni presenti

nell’area in esame dal punto di vista geologico, geotecnico, ambientale ed

archeologico.

L’area è stata caratterizzata attraverso l’esecuzione di n.4 sondaggi a carotaggio

continuo, prove penetrometriche dinamiche continue, prove di emungimento e

permeabilità, prospezione sismica e prove di laboratorio.

Nell’ambito di tali indagini sono state effettuate analisi chimiche di

caratterizzazione ambientale al fine di valutare l’eventuale presenza di

contaminazione nel terreno di fondazione ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Si è verificata la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali

preliminari come indicato nella relazione geologica-geotecnica del progetto

preliminare.Il progetto preliminare comprende la relazione preliminare archeologica”