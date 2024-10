Angelica Cannatà, studentessa magistrale della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso Unipegaso/Unimercatorum/San Raffaele di Polistena, racconta la sua esperienza di studio in digitale mentre lavora. Ha scelto di intraprendere il percorso universitario online già dalla triennale, una decisione che si è rivelata strategica. Grazie a questa modalità, ha potuto conciliare il lavoro con ulteriori opportunità formative, vivendo un’esperienza unica e arricchente.

Angelica si sente più indipendente rispetto ai suoi coetanei, e il suo bagaglio culturale è cresciuto notevolmente, frutto di un’attenta combinazione tra studio, lavoro e passioni. La sua storia è un esempio di come l’istruzione digitale possa aprire nuove porte e offrire flessibilità, permettendo di costruire un futuro ricco di esperienze.

Com’è stato studiare in digitale e lavorare allo stesso tempo?

È stata un’esperienza davvero nuova per me, perché mi sono immersa in un mondo che non conoscevo. Ho scelto di iniziare la mia carriera accademica con un’università telematica sin dalla triennale, una decisione che si è rivelata molto saggia. Questo mi ha permesso di fare esperienze lavorative e di arricchire il mio percorso formativo, tutto mentre continuavo a studiare. Rispetto ai miei coetanei, mi sento un po’ più indipendente e il mio bagaglio culturale, fatto di studio, lavoro e passioni, è cresciuto notevolmente.

La laurea triennale in psicologia le ha dato possibilità lavorative?

Sì, ho avuto tantissime opportunità lavorative. Appena mi sono laureata a dicembre 2023, sei mesi dopo ho iniziato la magistrale, continuando a fidarmi dell’istruzione digitale che l’Università Telematica Pegaso mi ha garantito. Inoltre, ho trovato lavoro come educatrice specializzata per bambini disabili in Liguria, presso la Cooperativa DOC in Liguria. In questo ruolo, mi sono occupata dell’assistenza psicologica dei bambini durante il loro soggiorno estivo nella struttura.

Quali sono i tuoi obiettivi post laurea magistrale LM-51?

I miei obiettivi dopo la laurea magistrale sono chiari: innanzitutto, non vedo l’ora di iniziare il tirocinio abilitante, che mi permetterà di iscrivermi all’albo A degli psicologi e di diventare Dottoressa in Psicologia. Dovrei iniziarlo a gennaio presso l’ASP di Polistena, e sono davvero felice per questa opportunità.

Ho due obiettivi principali: il primo è completare il tirocinio, e il secondo è perfezionarmi ulteriormente con un Master di secondo livello. Sono ancora un po’ indecisa sulla specializzazione da seguire. Potrei continuare con l’assistenza ai bambini con bisogni specifici, oppure orientarmi verso la Psicologia del Lavoro e la gestione delle risorse umane. Il tirocinio avrà un ruolo fondamentale in questa scelta, poiché all’ASP lavorerò con bambini stranieri che affrontano difficoltà di integrazione nel tessuto sociale italiano, richiedendo un approccio innovativo.

In questo momento stai svolgendo il servizio civile in contemporanea con l’università: quanto è attinente col tuo percorso di studi?

Attualmente, sto svolgendo il servizio civile presso la sede Universitaria Unipegaso di Polistena, in contemporanea con gli studi trovo che sia molto attinente al mio percorso di studi. Questa esperienza mi permette di applicare in aula ciò che ho imparato e di lavorare su temi cruciali come il bullismo, che è uno degli aspetti su cui ci concentriamo. Essere a contatto con il pubblico e interagire direttamente con altri studenti universitari mi aiuta a sviluppare competenze pratiche e a capire meglio le dinamiche psicologiche che sto studiando. È un’opportunità preziosa per crescere professionalmente e personalmente.

È un’esperienza bellissima! Il contesto è dinamico e giovane, ma devo trovare il modo di conciliare lavoro, studio, vita privata e, ora, anche il tirocinio in arrivo. Qui ho davvero capito l’importanza dell’Università Telematica. Inoltre, ho conosciuto dieci colleghi fantastici, otto dei quali frequentano la mia stessa università, il che ci permette di confrontarci e supportarci a vicenda. Nel Servizio Civile sono molto a contatto con il pubblico, e questo mi piace perché sono una persona espansiva ed estroversa. Stiamo lavorando su tematiche legate al bullismo e avremo l’opportunità di entrare in diretto contatto con i ragazzi, dove la figura di una psicologa è chiaramente presente.