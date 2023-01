Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un cinquantanovenne responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni della moglie.

Il personale delle Volanti, dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto tramite linea 113, ha raggiunto tempestivamente l’abitazione della vittima che, a seguito dell’ennesima lite scaturita per futili motivi, culminata con il lancio di qualunque oggetto presente in casa da parte del marito, si era nascosta presso l’abitazione di una vicina di casa.

La donna, accompagnata successivamente presso il locale nosocomio e sottoposta a cure mediche, ha riportato una frattura all’altezza dello zigomo, con prognosi di 30 giorni, verosimilmente causata da aggressioni fisiche pregresse.

L’uomo, che in presenza degli operatori ha anche proferito sottese minacce nei confronti della donna, è stato immediatamente arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Arghillà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.