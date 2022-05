Di Luigi Longo

Scrivere questo articolo, dopo la morte di un amico imprenditore che, in pochissimi anni è riuscito sia a Cittanova che a San Giorgio Morgeto di costruire due aziende che sono diventate volano occupazionale nella Piana di Gioia Tauro, è dura perché non essendo più in vita non può gioire dell’importante risultato conseguito grazie al suo coraggio.

L’Hotel Uliveto Principessa Resort e Il Castello degli dei sono un’eccellenza nella nostra regione.

Il coraggio di Adriano Raso di investire in Calabria e nella Piana di Gioia Tauro, è il segno di un cambiamento radicale nella nostra regione.

L’invito che mi sento di fare è quello di dire agli imprenditori, i quali subiscono estorsioni dalla ‘ndrangheta a non pensarci due volte e recarsi alla prima caserma dei carabinieri o al primo commissarriato di polizia e denunciare. Chi rimane sotto scacco della ‘ndrangheta è un uomo finito!

L’esempio dell’imprenditore Raso, mi auguro sia seguito da altri imprenditori locali (e non).