Anche per l’anno 2020 Legambiente ha premiato Cittanova quale “COMUNE RICICLONE”.

Un riconoscimento basato sulla valutazione del sistema di gestione dei rifiuti e sulla sua capacità di contenere e ridurre le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.

Un gratificante apprezzamento da parte di Legambiente in quanto l’Amministrazione Comunale ha saputo consolidare la raccolta differenziata e, più in generale, ha avviato un sistema integrato di gestione dei propri rifiuti.

Sono arrivati così risultati importanti, grazie al coraggio delle scelte politiche, ma anche grazie ai comportamenti virtuosi dei cittadini, che confermano una crescita di sensibilità nei confronti dei temi ambientali e delle azioni che guardano al maggior riciclo possibile.

Per Cittanova si tratta di un percorso virtuoso, ben avviato, ma ancora migliorabile per superare i vecchi sistemi di smaltimento.

E’ necessario perseverare con le buone pratiche messe in campo, valorizzare alcuni presupposti fondamentali quali una gestione efficace e ben organizzata, raccolta porta a porta, politiche di prevenzione, tariffazione adeguata per disincentivare la produzione dei rifiuti e aumentare la qualità dei diversi materiali raccolti.

Il prossimo traguardo dell’amministrazione sarà l’introduzione della tariffa puntuale e la creazione di un centro di riuso coordinato con le attività dei centri di raccolta.

Ma la vera sfida consiste nel creare una rete virtuosa che dalla produzione del rifiuto arrivi fino al recupero di materia e in questo ciclo le Amministrazioni comunali, regionali e centrali hanno un ruolo importantissimo.

Ed in questo contesto Cittanova può essere indicata tra le tante esperienze positive che possono fare sempre più da traino in un percorso ancora lungo ma ormai ben delineato.

E’ auspicabile che questi risultati, unitamente alle attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale, stimolino un ulteriore miglioramento anche nel comportamento di tutti i giorni come la gestione domestica dei rifiuti da parte dei cittadini, anche i più attenti.

Per Cittanova sarebbe un altro traguardo prestigioso e, come comunità, saremmo collocati stabilmente ai primissimi posti nelle graduatorie per i Comuni più virtuosi