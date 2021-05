La tutela del made in Italy e la campagna di tesseramento sono stati al centro delle attività del fine settimana che hanno visto protagonista la Lega in molte piazze della regione.

“La grande partecipazione di militanti, simpatizzanti e gente comune al nostro gazebo- ha dichiarato il deputato Domenico Furgiuele – ha simboleggiato la ripresa in grande stile del confronto pubblico, componente fondamentale della politica della Lega.

Non esiste infatti forma di dialogo più viva e costruttiva di quella fatta tra persone in carne e ossa.

Noi, quest’oggi, abbiamo voluto lanciare, nel rispetto più assoluto dei protocolli anticovid, un messaggio di ripresa del confronto politico sulla esigenza di rilanciare il Made in Italy, partendo dall’ impiego razionale delle risorse europee, le quali devono essere un’occasione di ricostruzione storica del nostro Paese così fortemente penalizzato dalla pandemia.

La Lega – che in questo delicato periodo ha scelto di dare il proprio contributo al governo nazionale – si sta battendo con determinazione per l’alleggerimento della burocrazia, per un fisco più giusto e per spingere concretamente il nostro tessuto imprenditoriale verso la ripresa.

Il made in Italy, fatto di talento, di ingegno e di maestranze che ci invidiano in tutto il mondo sarà al centro della nostra azione politica.

Testimoni ne siano le tante persone che hanno partecipato alla nostra manifestazione odierna, che è stata anche un modo per lanciare la campagna di tesseramento alla Lega”.