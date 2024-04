Lega, Salvini “Ho ancora tanto da dare”

ROMA (ITALPRESS) – “Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo…Poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di “Belve” su Rai2, in onda questa sera.

Sul congresso della Lega, il segretario sottolinea che si terrà “entro l’autunno, certo. l’ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona”. Tornando sulla leadership, alla domanda se qualcuno si sia fatto avanti, Salvini risponde secco: “no”. Quanto al rapporto con il fondatore della Lega, Umberto Bossi, la conduttrice chiede al vicepremier da quanto tempo non lo sente: “Da troppo e di questo mi dispiaccio. E’ una delle mie colpe”, chiosa Salvini.

-foto ufficio stampa “Belve” –

(ITALPRESS).