Incomprensibili ed al limite del lecito le condotte assunte in relazione alla questione del

Sant’Anna Hospital per le quali sono stati interessati, con una messa in mora, il Ministro

della Salute e degli Interni e il Presidente del Consiglio. Appare inverosimile che una

struttura di eccellenza, unica in Calabria, che ha salvato migliaia di vite, in un sistema

sanitario disastrato, possa essere abbattuta proprio dalle istituzioni che dovrebbero tutelare

la salute dei cittadini. In dieci anni tale struttura ha eseguito 7.645 interventi cardiologici,

5.700 interventi di chirurgia vascolare e 22.455 procedure di emodinamica interventistica!

Numeri pesanti che comprovano quanto sia importante e fondamentale per la salute dei

calabresi. La Lega, riunita d’urgenza la segreteria regionale, ha deciso di sostenere la

battaglia a favore del Sant’Anna Hospital fino in fondo. Se ci sono, come sembra,

comportamenti dei singoli poco chiari bisogna andare avanti e perseguire eventuali

inadempienze o inadeguatezze e non lasciare nulla di intentato. Ognuno si deve assumere

le proprie responsabilità non potendo la Calabra perdere una struttura di eccellenza. La Lega

controllerà ogni atto e passo e se necessario procederà a denunciare le condotte ritenute

non conformi agli interessi dei calabresi. Si spera, comunque, che le Autorità interessate

intervengano celermente ed evitino che si prosegua nella disgregazione e nel fallimento

ulteriore della sanità.