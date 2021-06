L’incendio dei locali di una rivendita di tabacchi, conseguenti ad un rifiuto alla cessione del

proprietario da parte di elementi della ‘ndrangheta, comprova e dimostra di come la città sia

ancora vessata e come la criminalità organizzata riesca a controllare il territorio, seminando

tensione e paura. Grande solidarietà, quindi, al proprietario che è riuscito a resistere alle

minacce ed alla aggressione subita ed ha dimostrato di come un cittadino onesto debba

comportarsi. Solo con una resistenza generalizzata e con le dovute denunce un territorio si può

liberare dalla morsa mafiosa, grazie anche alle brillanti operazioni portate avanti sia dalle Forze

dell’Ordine che dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sempre più attenti ai bisogni

ed alle emergenze locali. In questo contesto, appare, però, anomala la posizione assunta nei

confronti di Tiberio Bentivoglio, che, con le sue denunce e con la sua resistenza, in tempi

maggiormente difficili, ha contribuito fortemente alla formazione di una coscienza libera da parte

di molti cittadini. Tiberio ha lottato con tutte le sue forze per liberarsi dalla morsa mafiosa,

perdendo la propria attività, rischiando la vita, ma sempre a testa alta. Ora la richiesta del

pagamento dei canoni per il locale confiscato concesso dal Comune deve essere rivista.

Legalmente è tutto conforme a legge, ma moralmente sembra un’altra aggressione nei confronti

di chi ha lottato per liberare la città dall’oppressione della ‘ndrangheta. La Lega, manifesta

questa anomalia e chiede a gran voce che si faccia tutto il possibile per stare, concretamente,

accanto a chi, con il proprio coraggio e dovere di libero cittadino, ha consentito di porre un freno

alla criminalità organizzata e di dare respiro alla città di Reggio Calabria. Abbandonare queste

persone, cui la Lega ritiene che debba darsi la massima solidarietà reale, vuol dire smorzare

quell’entusiasmo che ha aperto un varco in zone di profonda omertà, prevaricando

pesantemente su chi ha dato tanto alla comunità.