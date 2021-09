Grande soddisfazione della Lega per essere riuscita a depositare le liste regionali nella prima

mattinata di venerdì e, quindi, in apertura, dimostrando la validità del lavoro eseguito e la serenità

con la quale la dirigenza è riuscita a sintetizzare le varie e diverse proposte di validissime

candidature. In particolare, nelle varie circoscrizioni, risultano candidati, NORD: Molinaro Pietro

Santo, consigliere uscente, Battaglia Leo, imprenditore, Bisignano Stefania, commercialista, Borrelli

Francesca, commercialista-consulente del lavoro, Capalbo Santo, imprenditore agricolo, Iannini

Grazia Maria C., avvocato, Loizzo Simona, direttore dipartimento chirurgico AO e primario

odontoiatria Annunziata Cosenza, Morrone Luigi, avvocato, Russo Antonio, avvocato. CENTRO:

Mancuso Filippo, consigliere uscente, Raso Pietro, consigliere uscente, Daniele Nicola, ingegnere,

D’Alessi Antonietta, libero professionista, Macrì Giuseppe, architetto, Muzzupappa Francesco,

avvocato, Scigliano Pina, avvocato, Tassoni Sandra, avvocato. SUD: Minasi Clotilde detta Tilde,

consigliere uscente, Cusato Vincenzo, funzionario Asp, Diano Francesca, avvocato, Gelardi

Giuseppe, Dirigente Scolastico, Princi Stefano, sindacalista, Richichi Maria Grazia, avvocato,

Spagnolo Cosimo, avvocato. Afferma il commissario Saccomanno che le liste sono fortemente

competitive e composte da persona di elevato valore professionale e morale che saranno,

sicuramente, la novità di un Consiglio Regionale che necessita di competenze, capacità e onestà.