Svolta storica a Cosenza: per la prima volta è presente nella competizione per le comunali la lista della Lega. Grande soddisfazione del partito e del Commissario Saccomanno per essere riuscita la Lega a presentare delle candidature di persone valide e competenti, che, certamente, contribuiranno alla gestione amministrativa ed alla crescita della città. Un ringraziamento a tutti per lo sforzo degli ultimi giorni ed in particolare all’avv. Emilio Greco che, con tutta la squadra, si è prodigato a raggiungere il difficile obiettivo. I nomi dei candidati: Abatini Guglielmo, Alberelli Rocco, Arpasanu Roxana, Bartolomeo Roberto, Bokkory Soodevi, Broccolo Francesca, Bufano Silvia, Carrieri Francesca, Citro Antonio, Del Giudice Alessandro, De Rose Anna Maria, Di Giacomo Francesco, Gallo Carmine, Torfida Vincenza, Kaba Karim, Lanzino Mattia, Lo Polito Marianna, Lupo Luigi Camillo, Malizia Gabriella, Marano Martina Milena, Mazzeo Angelo, Mazzulla Francesca, Moretti Sergio, Palermo Anna, Papasso Marco Pasquale, Parise Adriano, Pasqua Federica, Paura Silvana, Settembrino Martina, Spadafora Erica Maria, Tarsitano Martina, Zappalà Michael.