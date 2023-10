Nell’ambito del progetto di rilancio e radicamento del Partito Lega per Salvini Calabria sul territorio regionale, i vertici regionali del Partito, riuniti dal Commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno, con la presenza dell’On. Giuseppe Gelardi, Capogruppo in Consiglio Regionale, e del Referente provinciale Franco Recupero, hanno individuato nella persona della Dott.sa Melissa Manucra la figura del nuovo referente cittadino di Palmi. Melissa Manucra è una giovane neo laureata molto attiva nel suo paese. Anche a lei, così come avvenuto per i referenti delle altre neo-costituende sezioni del Partito, è stata affidata prioritariamente la delega per l’attivazione di tutte le procedure previste dallo Statuto, ai fini dell’elezione dei segretari di Sezione e del Consiglio Direttivo. Melissa Manucra avrà, dunque, il preciso mandato di compiere ogni atto necessario per l’espletamento del congresso cittadino e simultanea elezione di tutte le cariche previste dallo Statuto: dal Segretario di Sezione, al Tesoriere, ecc. Continua, quindi, quel percorso di intensificazione degli sforzi per rafforzare e migliorare il radicamento sul territorio regionale della Lega, che già negli ultimi tempi ha visto importanti sviluppi e ha dato concrete soddisfazioni al Partito. Alla Referente Manucra vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutti e componenti della Direzione del Partito e dell’On. Giuseppe Gelardi. Tutti insieme sosterranno i neo referenti locali nel delicato ruolo e, a breve, individueranno nuovi Comuni nei quali avviare l’iter per la creazione delle Sezioni politiche