Le Scriventi Organizzazioni Sindacali evidenziano che contrariamente a quanto disposto con la nota circolare prot. 61531 del 10/09/2024 dal Direttore GRU dell’ASP di Reggio Calabria, a Dipendenti in carico codesta ASP vengono attribuiti ruoli non previsti dal contratto vigente.

Infatti la Delibera2632 del 05/12/2024 contiene la seguente affermazione: CHE è necessario di individuare, in via temporanea, i referenti medici ed infermieristici locali, al fine di garantire il governo del personale e delle risorse per assicurare uno stabile assetto organizzativo nel sistema dell’emergenza urgenza extraospedaliera regionale.

Continua con: CHE per lo svolgimento delle attività assegnate non è previsto alcun riconoscimento economico e giuridico oltre a quello in godimento

Quindi autorizza a:

1. “sfruttare” i Lavoratori affidando di fatto responsabilità;

2. non remunerarli per la loro opera aggiuntiva;

3. Esporre l’ASP di Reggio Calabria a contenzioso da parte dei Dipendenti in carico al proprio Ufficio delle Risorse Umane;

4. Non rispettare la normativa Contrattuale Vigente che demanda all’Art 24, Capo III Sistema degli Incarichi di Funzione del CCNL 2019-21 Comparto Sanità;

5. Creare dei Precedenti che potrebbero favorire i beneficiari nei confronti di altri Dipendenti meritevoli, in caso di concorsi per incarichi di funzioni.

Per quanto esposto si invita l’ASP di esprimersi sul contrasto che si evidenzia tra la circolare prot. 61531 del 10/09/2024 dal Direttore GRU dell’ASP di Reggio Calabria e la Delibera 2632 del 05/12/2024 dell’ASP di Cosenza, nell’attesa dell’urgente riscontro, le Scriventi Organizzazioni Sindacali valuteranno le condizioni per adire le vie legali.

CISL FP NURSIND NURSING UP COORD. RSU

Dr Giuseppe Rubino Dr Vincenzo Marrari Dr Roberto Cetina Arch. Pasquale Ferraro