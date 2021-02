Oggi il fenomeno del trading online è in crescita e sempre più persone cercano un modo per poter entrare in questo mondo. Molti però tendono ad avere problemi all’inizio del loro nuovo viaggio finanziario, sentendosi frenati dal loro essere completamente nuovi a tale materia.

Per tutti coloro che si trovano in questa situazione, il primo passo è sicuramente quello di cominciare con la scelta di un broker con cui accedere a una piattaforma per fare trading online. Se vuoi ulteriori approfondimenti, clicca per le piattaforme di trading migliori.

Iniziamo perciò la nostra lista con quello che è probabilmente il broker online più famoso del momento.

eToro

Sulla bocca di tutti da anni ormai, eToro è un broker online autorizzato reso famoso dalla piattaforma di trading implementata dagli stessi proprietari. Facile da utilizzare e semplice per cominciare, presenta diverse feature utili ai nuovi utenti.

Tra queste ricordiamo:

Social Trading : è il concetto su cui posano le fondamenta della piattaforma eToro. Grazie ad essa è possibile interagire facilmente tra i trader iscritti al servizio. Scambiando opinioni e insight interessanti, dibattendo sugli asset presenti con cui fare trading, sembrerà di essere proprio su un qualsiasi altro social, con la differenza che qui i temi principali sono per lo più relazionati ai trade.

: è il concetto su cui posano le fondamenta della piattaforma eToro. Grazie ad essa è possibile interagire facilmente tra i trader iscritti al servizio. Scambiando opinioni e insight interessanti, dibattendo sugli asset presenti con cui fare trading, sembrerà di essere proprio su un qualsiasi altro social, con la differenza che qui i temi principali sono per lo più relazionati ai trade. Copy Trading : questa feature interna al sito segue da vicino il concetto di cui sopra e vi permetterà di copiare il portafoglio azionario di qualunque altro investitore presente in piattaforma. Usando questa opzione si apriranno infatti le medesime azioni presenti in quel dato portafoglio e aprendo anche i trade futuri, il tutto rapportandolo al proprio portafoglio azioni.

: questa feature interna al sito segue da vicino il concetto di cui sopra e vi permetterà di copiare il portafoglio azionario di qualunque altro investitore presente in piattaforma. Usando questa opzione si apriranno infatti le medesime azioni presenti in quel dato portafoglio e aprendo anche i trade futuri, il tutto rapportandolo al proprio portafoglio azioni. Top Investors: sono gli investitori principali della piattaforma. La loro fama è dovuta al successo finanziario ottenuto grazie alla loro competenza e grazie ai servizi offerti da eToro. Sono tra i trader più copiati dall’opzione Copy Trading.

Inoltre, ricordiamo che eToro è un broker online autorizzato e in possesso di licenze e autorizzazioni CONSOB e CySEC.

Forex TB

Famosissimo nel settore del trading FX, negli anni ha ampliato gli asset finanziari su cui è possibile investire grazie al suo servizio, e non limitandosi quindi esclusivamente al mercato dello scambio di valute estere.

Nei suoi punti di forza sottolineiamo:

Attenzione verso i principianti : ForexTB pone una particolare attenzione verso chi ha appena iniziato e gli utenti in generale, mettendo al loro servizio un ottimo supporto telefonico, compreso un esperto di trading sempre al servizio del cliente.

: ForexTB pone una particolare attenzione verso chi ha appena iniziato e gli utenti in generale, mettendo al loro servizio un ottimo supporto telefonico, compreso un esperto di trading sempre al servizio del cliente. eBoook gratuiti : ForexTB dà ai suoi clienti tutti gli strumenti per poter studiare e diventare ottimi trader. Tra questi figurano anche un ottimo eBook scaricabile gratuitamente.

: ForexTB dà ai suoi clienti tutti gli strumenti per poter studiare e diventare ottimi trader. Tra questi figurano anche un ottimo eBook scaricabile gratuitamente. Segnali di trading : il broker è famoso soprattutto per i numerosi trading signals da ricevere gratuitamente sul proprio account.

: il broker è famoso soprattutto per i numerosi trading signals da ricevere gratuitamente sul proprio account. Piattaforma semplice: la piattaforma di ForexTB è particolarmente facile da utilizzare anche per i meno esperti.

ForexTB rientra nelle piattaforme cosiddette autorizzate ed è in possesso delle licenze adatte a far svolgere questo servizio.

Trade.com

Trade.com è una piattaforma di trading focalizzata sui CFD. Questi ultimi sono un tipo di prodotto finanziario derivato particolarmente utilizzato da questa tipologia di servizi.

Con essi è infatti possibile guadagnare non solo nel caso in cui un asset finanziario sta vivendo il suo momento positivo nei mercati, ma anche nel momento in cui questo comincia a cadere di quotazione. In quest’ultimo caso si utilizza la cosiddetta opzione chiamata vendita allo scoperto.

Il trade spicca in particolare poi per due feature: