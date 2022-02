Le novità fiscali sull’eco-sisma bonus in un seminario Uncat

Martedì prossimo, 8 febbraio alle ore 17, in video conferenza sulla piattaforma zoom si terrà il seminario organizzato della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo in collaborazione con l’Ance Palermo sul tema “Novità fiscali 2022 in materia di eco-sisma bonus e misure collegate”, con il patrocinio dell’Uncat. Dopo gli indirizzi di saluto di Angelo Cuva, presidente della Cat Palermo e docente di Diritto Tributario Unipa, Antonio Damascelli, presidente Uncat, Massimiliano Miconi, presidente Ance Palermo, Fabrizio Escheri, presidente Odcec di Palermo, Antonello Armetta, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, interverranno: Giuseppe Giamportone, consigliere Cat Palermo, Giuseppe Costanzo, Cat Palermo, Filippo Dattolo, direttore Ance Palermo e Giuseppe Gandolfo, Responsabile Bonus edilizi Cartesio Sctp. Introduce e modera Maria Concetta Parlato, consigliere Cat Palermo, docente Diritto Tributario Unipa. Il webinar è valido ai fini della formazione continua degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

