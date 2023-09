Le Ferrari volano a Monza: Sainz in pole, Leclerc terzo

MONZA (ITALPRESS) – L’aria di casa riaccende la Ferrari. Le Rosse brillano nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia dove Carlos Sainz conquista la pole position mentre Charles Leclerc conquista la terza casella in griglia di partenza. Lo spagnolo, già in evidenza nelle libere del venerdì, nell’ultimo tentativo a disposizione ferma il cronometro a 1’20″294, beffando per appena 13 millesimi Max Verstappen su Red Bull, che domani lo affiancherà in prima fila. Quarta pole in carriera per Sainz – la prima a Monza – e terza stagionale per la Ferrari dopo le due di Leclerc a Baku e a Spa (ma in Belgio il risultato fu favorito dalla penalizzazione inflitta a Verstappen). “Darò il massimo per mantenere la prima posizione, anche se l’obiettivo resta comunque il podio”, esulta Sainz, che incassa anche i complimenti del compagno di squadra: “C’è un pò di delusione perchè sentivo di poter conquistare la pole, ma sono comunque molto felice per il

risultato di Carlos”, afferma Leclerc. Sulla posizione delle due Rosse inizialmente un punto interrogativo perchè entrambe erano finite sotto investigazione nel Q1 per presunta infrazione nel tempo dell’out lap, poi tutto chiarito e sospiro di sollievo. Ad affiancare in seconda fila Leclerc – di appena 67 millesimi più lento rispetto a Sainz – ci sarà George Russell su Mercedes, quindi Sergio Perez con l’altra Red Bull e la sorprendente Williams di Alexander Albon. In settima e nona piazza la McLaren con Oscar Piastri e Lando Norris, con Lewis Hamilton che si piazza tra questi ultimi conquistando l’ottava casella sulla griglia di partenza. A chiudere la top ten l’Aston Martin di Fernando Alonso.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).