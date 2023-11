“Le Energie della Sicilia”, dalle Pmi passi avanti sull’efficienza

ENNA (ITALPRESS) – Nuovo appuntamento del tour organizzato nelle nove città siciliane capoluogo di provincia per la presentazione di “Le Energie della Sicilia”, la campagna di comunicazione cross-mediale ideata dal Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana. Il 10 novembre un incontro nel Palazzo della Provincia e della Prefettura del Libero Consorzio di Enna, un’occasione per fare un primo bilancio della campagna il cui scopo è quello di sensibilizzare i cittadini all’uso razionale dell’energia elettrica per evitare ogni tipo di spreco. “Il bilancio non può che essere positivo – spiega Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione Siciliana – abbiamo avuto delle ottime risposte dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. Abbiamo avuto modo di confrontarci con le loro esigenze e di ampliare al meglio il nostro messaggio verso questi soggetti che, di fatto, sono tra i principali fautori dell’efficientamento energetico”.

“Il tema principale rimane quello delle risorse – continua Sannasardo – e il modo in cui le utilizziamo per accompagnare il processo di decarbonizzazione. La Regione Siciliana ha già approvato un programma operativo che prevede risorse importanti sia per la riqualificazione energetica degli immobili e dell’illuminazione pubblica. Ci sono anche dei fondi dedicati alle piccole e medie imprese per l’efficientamento energetico delle linee produttive”.

Il manager poi ha voluto esprimere la sua soddisfazione per la grande risposta avuta dalle scuole: “Abbiamo già tenuto due workshop a Palermo e Messina e, in entrambi i casi, la risposta dei giovani è stata importante, grazie alla sensibilità dimostrata dai Dirigenti scolastici”.

La campagna prevede altri incontri a Siracusa, Ragusa e Catania e il “Road Show” finale nel capoluogo etneo interamente dedicato alle scuole e ai cittadini.

– foto col/Italpress –

(ITALPRESS).