LE CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO AL NEO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA ON. MANGIALAVORI

“L’on. Giuseppe Mangialavori, per capacità politica ed esperienza istituzionale, darà senz’altro lustro al Parlamento nel governo della Commissione Bilancio di Montecitorio, a cui tocca svolgere, specie in questa fase di acuta crisi economica e sociale, funzioni e compiti delicatissimi.

Nel fargli i più vivi complimenti, per il prestigioso riconoscimento ottenuto, non dubito che la Calabria avrà in lui, anche nell’esercizio della sua nuova responsabilità, un prezioso punto di riferimento nell’azione di rinnovamento e discontinuità col passato che la Regione sta dispiegando da un anno a questa parte”.